Son dakika haberleri: PKK elebaşlarına büyük şok! Gizli toplantı merkezi başlarına yıkıldı

"SIĞINAKLARINI BAŞLARINA YIKTIK"

Azerbaycan Silahı Kuvvetleri ile müşterek düzenlenen Kış-2021 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'nde de nefes kesen anlar yaşandı. Tatbikatta, İHA'ların önceden tespit ettiği hedefler tam isabet vuruldu. Topçu atışları ve Zırhlı Muharebe Araçlarının (ZMA) atışlarıyla başlayan tatbikatta, F-16'lar, SİHA'lar ve yerli taarruz helikopterleri ATAK'lar yer aldı. ATAK'lar, yerli yapım CİRİT ve UMTAS füzeleri, SİHA'lar ise mili mühimmat MAM-L kullandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli uçaktan bayrak atlayışı yaparak, Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı. Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da katıldı. Akar burada yaptığı konuşmada "Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Pençe-Kartal 2 operasyonuyla teröristlerin sığınaklarını başına yıktık.