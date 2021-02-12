Son dakika: Öğretmene taciz oyunu mahkemede ortaya çıktı!

Son dakika haberi: İstanbul'da bulunan bir ortaokulunda Türkçe öğretmeni 13 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Geçtiğimiz yıllarda Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulunda meydana gelen olayda 31 yaşındaki Y.K., Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyordu. İddiaya göre genç öğretmen öğrencilerine ders verdiği sırada 13 yaşındaki öğrencileri E.Ç., M.A., B.K. ve R.Y.'yi çeşitli bahanelerle masasına çağırıyor yada çöp attırıyordu. Peki gerçekte ne oldu? İşte skandal haberin son dakika ayrıntıları:
"MASASINA ÇAĞIRIP TACİZ ETTİ" DİYE İDDİA EDİLMİŞTİ!
Öğrencilerden E.Ç.'yi ders sırasında yanına çağıran Y.K., kendisinin masada oturduğu sırada kız çocuğunu masanın yanında ayakta bekleterek, masadan kalkıp özel yerlerine dokunmaya başladığını ardından öğretmeninin kendisine yanlışlıkla dokunduğunu düşünerek sesini çıkarmadığını iddia etmişti. İddialar bununlada kalmayıp öğretmen Y.K.'nın bu kez sıraya gelerek yere çöp dökülmüş bahanesiyle tacizde bulunmaya devam ettiği belirtilmişti. 4 öğrenci daha sonra ailelerine giderek taciz edildiklerini anlattı.
AİLELER ŞİKÂYETÇİ OLUNCA TUTUKLANDI
Kızlarının öğretmenleri tarafından tacize uğradığını öğrenen aileler savcılığa başvurarak olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Şikâyetin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen Y.K., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"KALABALIKTA TEMASIMI YANLIŞ ANLADILAR"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen öğrencilerine yönelik hiçbir şekilde cinsel tacizde bulunmadığını sınıfta kalabalık bir sırada istemeden temasta bulunmuş olabileceğini ancak kasıtlı olarak temasta bulunmadığını söyledi. Cinsel taciz olayına ilişkin soruşturma sırasında her ne kadar aileler şikayetlerinden vazgeçmiş olsa da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Y.K., hakkında fezleke düzenleyerek iddianame düzenlenmesi üzerine dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Türkçe öğretmeni Y.K.'nın mağdur çocukların çocuk izlem merkezinde alınan ifadelerinde, maruz kaldıkları eylemleri anlattıkları ve şüphelinin eylemleri hususunda tanık oldukları hususlarda da samimi beyanlarda bulunduklarını belirterek hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.