Son dakika: Öğretmene taciz oyunu mahkemede ortaya çıktı!

"KALABALIKTA TEMASIMI YANLIŞ ANLADILAR"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen öğrencilerine yönelik hiçbir şekilde cinsel tacizde bulunmadığını sınıfta kalabalık bir sırada istemeden temasta bulunmuş olabileceğini ancak kasıtlı olarak temasta bulunmadığını söyledi. Cinsel taciz olayına ilişkin soruşturma sırasında her ne kadar aileler şikayetlerinden vazgeçmiş olsa da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Y.K., hakkında fezleke düzenleyerek iddianame düzenlenmesi üzerine dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.