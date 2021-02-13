Astronot olmanın kriteri ne? İşte astronotlarda aranan özellikler…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı"ndaki hedefler kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıklamasının ardından, bilimsel çalışmalar yapacak uzay yolcusunun hangi kriterleri taşıyacağı da merak konusu oldu.

İSTENİLEN BECERİLER DUDAK UÇUKLATIYOR

Türkiye uzaya göndereceği adayları ararken istenen yetkinlik ve beceriler de adeta dudak uçuklatıyor. Yetkililer, lisans mezunu olanların astronot olmak için yeterli dese de tüm özellikler bununla da bitmiyor.

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ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

ATV'ye konuyla ilgili özel bir röportaj veren İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu, fiziksel yeterliliğin de önemine vurgu yaptı. Başvuru için ön koşulun lisans mezunu olmak gerektiğini belirten Mecitoğlu, "Tansiyonun otururken 14.9, görüşün ise 20'de 20 olması gerekiyor." diye konuştu.

RUSYA VE ABD'DE EĞİTİM ALACAKLAR

Bu özelliklerin yanı sıra 100 metrenin 13 saniyede koşulması da ön koşul olarak belirtiliyor. Mecitoğlu astronotların elbiselerinin de pahalı olduğunu ifade ederken, " Bu elbiseler 12 milyon dolar değerinde… Ağırlığı ise 120 kilo civarında…" dedi. Tüm kriterlere uyan kişiler Rusya ve ABD'de eğitim alacak.

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