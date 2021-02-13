Kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Son dakika haberleri... Elazığ'ın kanaat önderlerinden olan Hafız Abdullah Nazırlı, 107 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Nazırlı'yı Başkan Erdoğan sık sık ziyaret ederdi. Öyle ki, en son 25 Ocak tarihinde Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş dileklerinde bulunmuştu. Çok uzun yıllar boyunca Diyanet'e hizmet eden Nazırlı, sayısız hafız yetiştirmişti.

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?

Nazırlı'nın hayatını kaybetmesinin ardından devlet erkanı başta olmak üzere çok sayıda taziye mesajı yayınlanırken Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı da merak konusu oldu.

Abdullah Nazırlı,1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadeler 'den İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanımdır. Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye vardığından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan sadece on tanesi Hafız Abdullah tarafından koruma altına alınabilmiştir.

Abdullah Hocanın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burası babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar. 12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir.

Elazığ'da çarşı imamı enişteleri merhum Hafız Mehmet Erçağ'dan tecvid, kıraat ve makam dersleri alır.