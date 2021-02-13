Vali duyurdu! Malatya'da vaka sayılarında korkutan artış

VATANDAŞLARA REHAVET UYARISI

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Malatya'da genel olarak kurallara uyulduğunu da dile getiren Baruş, "Ancak hafta içi serbest saatlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına rivayet edilmezse, kapalı mekanlarda maskesiz oturulursa bu virüsün yayılımı devam eder. İleride tekrar hayatımızın daha fazla kısıtlanması, hastanelerdeki hasta sayılarında artış ve sıkıntılı günler bizi bekler" dedi.

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılanmaların başlanması ile bazı vatandaşlarda rehavetin oluştuğuna da dikkat çeken Vali Baruş, "Bu rehavete lütfen kapılmayalım. Zaman rehavet zamanı değil, işi sıkı tutma zamanı. Bu kadar çektiğimiz sıkıntı sonuçsuz kalmasın. Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerden, maske mesafe temizlik konusunda tüm halkımızın buna uymasını hastalığın yayılımın da önüne geçmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.