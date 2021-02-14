Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 13 şehidimiz varken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eğlence düzenledi

13 şehidimiz varken öğrencileri eğlence düzenledi

13 masum insanın tarafından vahşice katledilmesine ağlarken ’a tatile giden öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşale eşliğinde kayak yapan Boğaziçili öğrencilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 14.2.2021 21:13 ABONE OL
13 şehidimiz varken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eğlence düzenledi

Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik gurup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzledikleri eğlence gönüllerince eğlendi. Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençleri gören diğer tatilciler durumu jandarmaya bildirdi.

VALİLİK İZİN VERMİŞ
Şehitlerin olduğu günde Boğaziçi öğrencilerinin bu tarz eğlence düzenlemesinden rahatsız olan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı çılgın eğlence programının valilik tarafından izinli olduğunu duyan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
13 şehidimiz varken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eğlence düzenledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA