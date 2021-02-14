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Başsavcılık harekete geçti! Sosyal medyadan terör propagandası yapanlardan hesap sorulacak

, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK/KCK tarafından şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 17:39 Son Güncelleme: 14.2.2021 17:43 ABONE OL
Başsavcılık harekete geçti! Sosyal medyadan terör propagandası yapanlardan hesap sorulacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bazı sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' şeklindeki paylaşımlar ile daha önce kaçırılan şehit vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği bildirildi. Görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Başsavcılık harekete geçti! Sosyal medyadan terör propagandası yapanlardan hesap sorulacak
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