Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! Milyonlarca öğrenci için ders zili çalıyor

OKULU SÜSLEDİLER

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Gerce Mahallesi'nde bulunan 6 derslikli Şehit Bülent Demirkaya İlkokulu'nda, 15 Şubat'ta öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacak olmasının mutluluğu yaşanıyor. Hijyenik bir ortam için tüm okul baştan aşağı temizlenirken, sınıflara öğretmen ve öğrencilerin kullanacağı kolonya ve maskeler konuldu, birçok alana da dezenfektan cihazı yerleştirildi. Okulun bakım, onarım ve boya çalışmaları gerçekleştirildi. Okul Müdürü Yeşim Köse Yiğit ile öğretmenler de hasret kaldıkları öğrencilerine bazı sürprizler hazırladı. Okul koridorları ve sınıflar, Türk bayrağı ve balonların da yer aldığı rengarenk malzemelerle süslendi. Yiğit, "Tüm çalışmalarımızı tamamladık, biz hazırız. Heyecanla onları bekliyoruz" dedi. Sınıf öğretmeni Ercan Kenar ise "Öğrencilerimize kavuşacağız. Onun için okulumuzu süsledik" diye konuştu.