Son dakika: Malatya Valisi'nden açıklama: Şehitlerden 10'unun kimliği tespit edildi

Son dakika haberi... Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde sivil vatandaşlarımızın canice şehit edilmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Malatya Valisi açıkladı. 10 şehidin kimliği tespit edildi | Video

Malatya Valisi Baruş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur.

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