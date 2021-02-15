SON DAKİKA: 14 Şubat koronavirüs tablosu paylaşıldı! İşte 14 Şubat 2021 korona tablosu ile koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri!

11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka tanısı konulan ülkemizde corona virüsü son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana geçen süre içerisinde toplamda 27 bin 471 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük değerlendirmelerle birlikte en son corona virüs tablosu detaylarını da duyuruyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum verileri ise 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

14 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla 14 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı, detayları şöyle;