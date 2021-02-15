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SON DAKİKA: paylaşıldı! İşte 14 Şubat 2021 korona tablosu ile koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri!

Dünya genelinde etkili olan ve 11 Mart 2020 tarihinde ’de ilk vakası tespit edilen pandemiyle ilgili olarak “corona virüsü son dakika” başlığı altında haberler geliyor. Salgın başından 14 Şubat 2021 tarihine kadar geçen süre içerisinde ülkemizde toplam olarak 2 Milyon 586 bin 183 kişiye koronavirüs vakası konuldu. Öte yandan yine salgın başından bu yana Twitter hesabı ve resmi sitesi aracılığıyla günlük Türkiye corona virüs tablosu detayları kamuoyuna aktarılıyor. Bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı verilerini öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. 14 Şubat koronavirüs tablosu ile son durum verileri…

Giriş Tarihi: 15.2.2021 07:41 Son Güncelleme: 15.2.2021 07:42 ABONE OL
SON DAKİKA: 14 Şubat koronavirüs tablosu paylaşıldı! İşte 14 Şubat 2021 korona tablosu ile koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri!

11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka tanısı konulan ülkemizde corona virüsü son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana geçen süre içerisinde toplamda 27 bin 471 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük değerlendirmelerle birlikte en son corona virüs tablosu detaylarını da duyuruyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum verileri ise 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

14 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla 14 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı, detayları şöyle;



14 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 287
  • HASTA SAYISI: 666
  • VEFAT SAYISI: 94
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 910

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13 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 706
  • HASTA SAYISI: 671
  • VEFAT SAYISI: 93
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 215


12 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan 12 şubat koronavirüs tablosu verilerine göre bugünkü vaka sayısı 7 bin 763, hasta sayısı 667, vefat eden hasta sayısı 97 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise 8 bin 108 olarak duyuruldu.

11 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 11 Şubat tarihli koronavirüs tablosu verilerine göre vaka sayısı 7 bin 590, hasta sayısı 660, vefat eden sayısı 94 ve iyileşen hasta sayısı 7 bin 811 olarak duyuruldu.

10 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 642
  • HASTA SAYISI: 664
  • VEFAT SAYISI: 95
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 903

9 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 636
  • HASTA SAYISI: 659
  • VEFAT SAYISI: 98
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 109
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SON DAKİKA: 14 Şubat koronavirüs tablosu paylaşıldı! İşte 14 Şubat 2021 korona tablosu ile koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri!
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