SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Yasaklar ne zaman bitecek?

Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli gelişmeler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunmuş ve il bazında kısıtlamalarda gevşeme olabileceğine vurgu yapmıştı. Hal böyle olunca; hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri sorgulanmaya devam ediyor. Öte yandan yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı da merak edilen diğer konu başlıkları arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri!

BAKAN KOCA AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Restoran ve kafelere ilişkin kısıtlamalarda yakın dönemde gevşeme olup olmayacağına yönelik soru üzerine Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Vakanın seyri, salgının seyri bunu belirleyecek ama mart ayından itibaren, özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağımızı söylemiştim, mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya arttırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim."