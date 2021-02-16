Boğaziçi provokatörlerinden HDP’ye selam!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması sonrasında istifasını isteyen bir grup, rektörlük binasının önünde oturma eylemi başlatmıştı. Grup eylemi yasa dışı bir şekilde ablukaya çevirince polis müdahale ederek provokatörleri dağıtmıştı. Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde ise vandallık görüntüleri basına yansımıştı. Sosyal medyada ise Boğaziçi provokasyonunun yönetildiği farklı isimlerde çeşitli hesaplar açılmıştı.
BOĞAZİÇİ DAYANIŞMASI HESABINDAN HDP'YE SELAM
Boğaziçi provokasyonunun yönetildiği sosyal medya hesaplarından Boğaziçi Dayanışması isimli Twitter hesabından HDP'ye sahip çıkılan paylaşımlar yapıldı. Boğaziçi Dayanışması hesabından şu ifadelere yer verildi: "Bize HDP'li belediyelere atanan kayyumlardan, tutuklu HDP'lilerden, keyfi gözaltılardan, KHK'lılardan, zulme uğrayan diğer kesimlerden bahsetmeyin diyenler artık anlamalılar ki, Türkiye'de demokrasi mücadelesi verenlerin kaderi de mücadelesi de ortaktır! Kurtuluş Yok Tek Başına!"
HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE DESTEK VERDİLER
Ayrıca HDP Milletvekilleri'ne sahip çıkılan iletiler de yazıldı. Boğaziçi Dayanışması hesabından, "Başta Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak üzere, direnişimize ilk günden beri destek veren ve bugün soruşturmalarla ifade özgürlükleri kısıtlanmaya çalışılan HDP'li milletvekillerine yapılan saldırıların kaynağını okulumuza kayyum atanlardan tanıyoruz. Köşeye sıkıştıkça saldırganlaşan iktidar bloğunun zulmüne karşı herkesi dayanışmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.