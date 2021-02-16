Boğaziçi provokatörlerinden HDP’ye selam!

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE DESTEK VERDİLER

Ayrıca HDP Milletvekilleri'ne sahip çıkılan iletiler de yazıldı. Boğaziçi Dayanışması hesabından, "Başta Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak üzere, direnişimize ilk günden beri destek veren ve bugün soruşturmalarla ifade özgürlükleri kısıtlanmaya çalışılan HDP'li milletvekillerine yapılan saldırıların kaynağını okulumuza kayyum atanlardan tanıyoruz. Köşeye sıkıştıkça saldırganlaşan iktidar bloğunun zulmüne karşı herkesi dayanışmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.