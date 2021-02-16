Son dakika: Bakan Soylu o detayı ilk kez açıkladı: Çocuklar kaçırıldığını Pervin Buldan'ı aradık...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya yapılan harekat ve terörle mücadele ile ilgili TBMM'yi bilgilendirdi. Bakan Akar'ın ardından kürsüye gelen Soylu, "Terör örgütü 1984'ten bu yana 6 bin 21 sivil katliamı gerçekleştirdi. İHD bunlar için bir şey söyledi mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Özlem Zengin'in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Soylu, Belçika numaralı bir telefonda, 'Buralar bombalanmasın' dediler. ifadelerini kullandı. Soylu, bu detayı ilk kez açıkladığını söyledi.

İşte TBMM'deki o konuşmasından öne çıkanlar...

"BANA, 'GAM YOK KEDER YOK' DEDİ"

"Gardırop siyasetçisi değiliz. Üzerimize düşen meselenin nasıl yapılacağını bilerek, bize verilen sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da gerçekleştirebilecek arkadaşlarız. Cenaze töreninde Ünzile Teyze bir cümle söyledi; evladıyla, acısıyla ilgili bir şey söylemedi. üç defa 'Dik durun' dedi. Dün gece 12 aileyi aradım. Şevket Altuntaş'ın söylediği cümle hayatım boyunca peşimden gelecektir, 'Gam yok, keder yok' dedi. Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır bu milletin ruhunun hali bize dün akşam bir ders daha verdi.

"BUNLARIN HİÇBİRİ PİKNİĞE GİDERKEN KAÇIRILMADI"

Bu çocukların hiçbir pikniğe giderken kaçırılmadı, bir operasyondayken de kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren, sosyal medya ve diğer cereyanlar içinde söylenenler bir amaca matuf şekilde söylenmektedir. Hem acımız var, hem bıçağı biraz daha içeri sokup canımızı yakmak için söylenenlerdir. Annesine babasına gitmek üzereyken kaçırıldılar. Kimisi de açık öğretim sınavına giderken kaçırıldılar.

"İŞTE BU YÜZDEN BU MÜCADELENİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"

4,5-5 yıldır hükümetimizin tüm birimleriyle yaşıyoruz. Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Her 3 ayda bir bu ailelerle görüştük. Biz terörle mücadele yapıyoruz, niçin Avaşin-Basyan, niçin Sinat-Haftanin? Terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70 o bölgelerden geldik. Ölümü korkutarak o bölgelere gittiler. Niçin biz 300 altına indirdik terörist sayısını? Niye bu mücadelenin peşini bırakmıyoruz, sebebi bu.

"BELÇİKA NUMARALI BİR TELEFONDA BURALAR BOMBALANSIN DEDİLER"

Buradaki bu operasyonda, bu arkadaşlar 10'un şehit oldu. Belçika numaralı bir telefonda, deyin ki 'Buralar bombalanmasın' dediler. Ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar. Dedikleri şu; Emre Uslu denen müptezelden diğerlerine kadar, terör örgütünden merhamet bekleyen vicdansızdır. Terör örgütüne yaslanan hainoğlu haindir. 'Ailelerle hiç temas kurulmadı' deniyor, ben oradaydım. PKK'nın, HDP'nin ve İHD'nin yayınladıkları bildiri benzer bildiridir. 'Devlet de örgüt de sorumludur' öyle mi? Aileleri alıp Irak'a, Erbil'e götürüldü, elleri boş döndüler.

"PEVİN BULDAN, 'BİRAZ MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR' DEDİ"

Terör örgütü 1984'ten bu yana 6 bin 21 sivil katliamı gerçekleştirdi. İHD bunlar için bir şey söyledi mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Özlem Zengin'in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz.

ABD ne derse desin, biz bu coğrafyada ne acılar yaşandı biliyoruz.