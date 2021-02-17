AK Parti’de görevi Turan aldı

Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Sorumlusu Tülay Beşkonak Özçay, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Genel Merkez MYK ve MKYK üyeleri, ilçe belediye başkanları katıldı.

Kongrede Gara şehitleri rahmet ve minnetle anılırken, sözlerine Gara şehitlerine rahmet, yakınlarına da sabırlar dileyerek başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Hepimizin başı sağ olsun. Teröre ve terör sevicilerine bir kez daha lanet olsun. Bizler inşallah şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Siz kardeşlerimizi görünce aklımıza Hayme Ana geliyor. Nene Hatun geliyor. Kurtuluş savaşının esas kahramanları; kadınlarımız geliyor. Firavun'a karşı dimdik duran Asiye Validemiz geliyor. Hz. Hatice, Hz. Ayşe annelerimiz geliyor. Şule Yüksel Şenler'i anıyorum rahmetle." dedi.

Yüce, "Bu topraklar için; bu topraklarda ezanlar dinmesin diye mücadele eden nice yiğitler ve o yiğitleri yetiştiren anaların hasreti düşüyor gönlüme. Sizler dünyada yürütülen haksız ve hukuksuz kadın düşmanlığına inat buradasınız. Sizler mücadele azmi ve şevkiyle donanmış bir halde milletimize, devletimize ve ümmetimize hizmet etmek için burada bulunuyorsunuz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizim tarihimizde, kültürümüzde nice kadınlar var ki binlerce erkek bir araya gelip ellerine su dökemez. Mısırın korkudan titreten Firavun gücü, Asiye Validemizi zerre etkilemedi "diye konuştu.

Yüce, "Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) kendisine ilk ilahi emri geldiğinde Hz. Hatice Validemizin şefkatine ve anlayışına sığındı. Yine Hz. Ayşe Validemiz aktardığı onca hadisi şerif rivayeti ve sünnet-i seniyye uygulamalarıyla dinimizin güçlenerek yayılmasında belki de herkesten çok hizmet etti. Bizler Allah'a hamdolsun milletimize hizmet etmenin tadına varmış bir topluluğuz. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan sizlerden çok şeyler bekliyor. Kadınlarımızın hizmetteki önemini en iyi biz biliriz" ifadelerinde bulundu. Bir kez daha aday olmayan mevcut başkan Zehra Hatipoğlu görevi Yasemin Turan'a devretti.