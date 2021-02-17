Gara şehidini yol kesip, kaçıran o teröriste ağır müebbet

ŞEHİDİN EŞİ TEŞHİS ETTİ

Şehit polisin eşi Burcu Yabalak da teröristi teşhis etti ve "Aracımızı durdurup eşim Sedat'ı kaçıran kişidir" dedi. Babası kaçırıldığında 16 aylık olan ve şu anda 5 yaşında olan Zeynep babasını sadece fotoğraflarından tanıdı. Gözü yaşlı anne Ünzile Yabalak, HDP Diyarbakır İl binası önündeki annelerin oturma eylemine katılmış ve elinde oğlunun fotoğrafıyla çocuğunu HDP'den istemişti.