Gara şehidini yol kesip, kaçıran o teröriste ağır müebbet

Gara Dağında rehin tutulan ve teröristlerce infaz edilen şehit polis Sedat Yabalak'ı yol kesip kaçıran terörist Sipan kod adlı Ergin Akhan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Diyarbakır-Bingöl karayolunu 28 Temmuz 2015'te kesen bir grup terörist Erzurum'dan Şanlıurfa'daki görev yerine dönen polis Sedat Yabalak'ı eşi ve üç çocuğunun gözü önünde kaçırmıştı. Terörist, kaçırma olayından sonra bombalı bir eylem için gönderildiği Diyarbakır'da saklandığı hücre evine yapılan baskında sağ yakalanmıştı.
Terörist Akhan, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için 5 Nisan Mahallesinde terör örgütüyle irtibatlı bir derneğe gittiğini belirterek, "Dernektekilere seçim çalışmalarına katılmak istediğimi söyledim. Sonra arkadaşım Ahmet Tezelci geldi.
Birlikte mahalle ve sokakları dolaşarak seçim çalışması yürüttük. Sokaklarda evlerde seçim propagandası içeren broşürler dağıttık. Akşam da yakalandığım eve gittik. Biz eve girdikten 10 dakika sonra polis baskını oldu" dedi.
ŞEHİDİN EŞİ TEŞHİS ETTİ
Şehit polisin eşi Burcu Yabalak da teröristi teşhis etti ve "Aracımızı durdurup eşim Sedat'ı kaçıran kişidir" dedi. Babası kaçırıldığında 16 aylık olan ve şu anda 5 yaşında olan Zeynep babasını sadece fotoğraflarından tanıdı. Gözü yaşlı anne Ünzile Yabalak, HDP Diyarbakır İl binası önündeki annelerin oturma eylemine katılmış ve elinde oğlunun fotoğrafıyla çocuğunu HDP'den istemişti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Mahkeme teröristi Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Terörist Akhan ayrıca şehit polisi kaçırdığı için kamu görevlisini hürriyetinden yoksun bırakmak, ruhsatsız suikast silahı bulundurmak suçlarından ayrıca 16 yıl hapisle cezalandırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi Terör Suçları Ceza Dairesi de bu kararı oy birliğiyle onadı.