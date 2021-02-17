Gara'ya ilk kara harekâtı! Otopsi raporu: Kinetik enerjisi yüksek silahla vurulmuşlar

Gara Dağı, terör örgütünün son 35 yıldaki kanlı geçmişindeki en önemli barınma alanlarından biriydi. Sarp ve engebeli arazi yapısı, derin vadilerin, uçurumların yer aldığı stratejik konumu ve Türkiye sınırından uzak olması nedeniyle bugüne kadar Gara Dağına TSK tarafından kara harekatı yapılmadı. Gara'ya operasyonel faaliyetler daha çok alınan anlık istihbarata dayalı nokta operasyon şeklinde gerçekleşti. İlk kez kara harekatı yapılırken, harekatın detaylarına SABAH ulaştı.

Terör örgütü PKK, çeşitli tarihlerde kaçırdığı güvenlik görevlilerini sürekli Zap Vadisinde serbest bıraktığı için elindeki 13 rehineyi de serbest bırakılma ihtimaline karşı Zap Vadisinde tuttu. Ancak Zap Vadisine anlık kara ve hava harekatları gerçekleşip farklı renk kategorilerinde aranan üst düzey teröristlerin öldürülmeleri üzerine teröristler, ellerindeki rehineleri ikişer ve üçer kişilik gruplar halinde Gara Dağındaki Siyani Kampına götürdüler. Kara harekâtı olmayacağını düşündükleri Siyani'de doğal mağaraları beton kırıcı makinelerle delerek hapishaneye ve barınma merkezine çeviren teröristler 13 şehidi burada tutmaya devam etti.

İkna çabalarıyla Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan altı terörist ifadelerinde kaçırılan güvenlik güçlerinin Gara Dağında tutulduklarını anlatınca MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı yerel saha istihbaratıyla bu bilgiyi teyit edince operasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Koordinatları uydudan belirlenen 50 hedef bir gece önce tam isabetle vurulurken, Siyani bölgesine rehinelerin hava harekâtında zarar görme ihtimaline karşı helikopterlerle özel birlikler indirildi. Şehit verme pahasına bile olsa rehinelerin hava harekatıyla zarar görebileceği değerlendirildikten sonra helikopterlerle bölgeye indirilen bordo bereli Özel Kuvvet Taburu Siyani Kampına yaklaşınca ikisi Yüzbaşı, biri Astsubay üç şehit verdi. 1,5 saatte tamamlanması gereken Siyani'deki harekât rehinelerden dolayı 37 saat sürdü.

ATEŞLİ SİLAHLA VURULDULAR

Mağarada dışındaki çevre güvenliği alan Doçka uçaksavar mevzilerindeki teröristler ile tepelere yerleşen keskin nişancıların öldürülmesiyle mağaraya yaklaşan Özel Kuvvetler mağara girişindeki teröristleri de etkisiz hale getirince içeride çaresiz kalan teröristler öldürüleceklerini anlayınca rehineleri şehit etti. Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığınca yapılan otopsi raporlarına göre şehitlerin 7.62x39 milimetre çapında kinetik enerjisi yüksek ateşli silah sonucu meydana gelen bitişik atışla vurulma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirtildi.