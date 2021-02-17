GÖZLER KABİNE'DE! Düğünler ne zaman başlayacak? 2021 Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

Şubat ayının sonlarına gelinirken düğün salonlarının yeniden açılacağı tarih de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Konuya yönelik son dakika haberleri, işletme sahipleri başta olmak üzere düğün hazırlığında olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs tedbirleri kapsamında nişan ve düğün salonları bir süredir kapalı durumda. Vaka sayısındaki düşüşe ve normalleşme açıklamalarının akabinde, düğün salonlarının açılacağı tarih de merak konusu oldu.
Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesinin ardından kademeli olarak tedbirlerin esnetilebileceği mesajı verilmişti. Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için Kabine Toplantısı sonuçları beklenmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.
Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.
Düğün salonlarının yeniden açılacağı tarih ise henüz belli olmadı.
GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ
Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.