GÖZLER KABİNE'DE! Düğünler ne zaman başlayacak? 2021 Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

Şubat ayının sonlarına gelinirken düğün salonlarının yeniden açılacağı tarih de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Konuya yönelik son dakika haberleri, işletme sahipleri başta olmak üzere düğün hazırlığında olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs tedbirleri kapsamında nişan ve düğün salonları bir süredir kapalı durumda. Vaka sayısındaki düşüşe ve normalleşme açıklamalarının akabinde, düğün salonlarının açılacağı tarih de merak konusu oldu.

2021 DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesinin ardından kademeli olarak tedbirlerin esnetilebileceği mesajı verilmişti. Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için Kabine Toplantısı sonuçları beklenmeye başlandı.