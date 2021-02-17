Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açık mı-kapalı mı? İşte detaylar...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında pek çok futbolseverin yoğun şekilde kullanımında olan halı sahalar bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle kapatılmıştı. Vaka sayılarında yaşanan değişimlerle birlikte Halı sahalar açık mı - kapalı mı öğrenmek isteyenler "Halı sahalar ne zaman açılacak?" sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
Futbolseverler tarafından merakla beklenen Halı sahaların ne zaman açılacağıyla ilgili detaylar şöyle;
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, kısıtlamaların gevşetilmesi için belirlenen takvimin vaka ve hasta sayısının belirli bir rakamın altına inmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Nihai kararın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu görüşlerine göre verilmesi bekleniyor.
Halı sahalar, düğün salonları ve internet kafelerin açılışı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.