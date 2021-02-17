Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açık mı-kapalı mı? İşte detaylar...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında pek çok futbolseverin yoğun şekilde kullanımında olan halı sahalar bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle kapatılmıştı. Vaka sayılarında yaşanan değişimlerle birlikte Halı sahalar açık mı - kapalı mı öğrenmek isteyenler "Halı sahalar ne zaman açılacak?" sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Futbolseverler tarafından merakla beklenen Halı sahaların ne zaman açılacağıyla ilgili detaylar şöyle;