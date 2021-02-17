Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açık mı-kapalı mı? İşte detaylar...

? Halı sahalar açık mı-kapalı mı? İşte detaylar...

Ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine yönelik alınan tedbirlerle birlikte pek çok futbolseverin yoğun şekilde kullandığı halı sahalar bir süreliğine kapatılmıştı. Vaka sayılarında yaşanan değişimlerle birlikte Halı sahalar açık mı-kapalı mı öğrenmek isteyenler, “?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen Halı sahalar ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.2.2021 19:24 Son Güncelleme: 17.2.2021 19:24 ABONE OL
Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açık mı-kapalı mı? İşte detaylar...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında pek çok futbolseverin yoğun şekilde kullanımında olan halı sahalar bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle kapatılmıştı. Vaka sayılarında yaşanan değişimlerle birlikte Halı sahalar açık mı - kapalı mı öğrenmek isteyenler "Halı sahalar ne zaman açılacak?" sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Futbolseverler tarafından merakla beklenen Halı sahaların ne zaman açılacağıyla ilgili detaylar şöyle;

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, kısıtlamaların gevşetilmesi için belirlenen takvimin vaka ve hasta sayısının belirli bir rakamın altına inmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Nihai kararın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu görüşlerine göre verilmesi bekleniyor.

HALI SAHALAR AÇIK MI - KAPALI MI?

Halı sahalar, düğün salonları ve internet kafelerin açılışı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açık mı-kapalı mı? İşte detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA