Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. FETÖ üyesi olmaktan aranan Deniz Harp okuldan atılan ve Bylock kullanıcısı Erol Doğan ve yine Bylock kullanıcısı ZM.D isimli firari şüphelilerin Yunanistan'a kaçmasını sağlayan Z.H.E. ve Ö.F.K. Ankara'da yakalandı.

FETÖ’cüleri yurtdışına kaçıran kuryelere operasyon | Video

Yunanistan'a kaçan şüphelilerin kamuoyunda FETÖ VİP DİNLEME soruşturması olarak bilinen usulsüz dinleme soruşturmalarından tutuklu Erol Doğan'ın çocukları olduğu anlaşıldı. Yine kaçırma işlemlerine aracılık ettikleri için yakalanan iki zanlıdan ZHY. nin eski Polis Akademisi öğretim üyesi ve sınav sorularının çalınmasına ilişkin iki dosyadan firari olarak aranan B.E. nin kızı olduğu anlaşıldı.