Son dakika: Kafe,restoran ve lokantalar açılacak mı? Sokak kısıtlaması esnetilecek mi? Gözler Kabine'de...

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU: KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kabine'nin en çok üzerinde duracağı konu ise hiç kuşkusuz, 'Kafe ve restoranlar açılsın mı?' sorusu olacak. Bu konuda farklı formüller geliştirilmesi, kafe ve restoranların bu formüller ışığında kepenkleri açması bekleniyor. Kafe ve restoranlar için '30-45-50' yöntemi gündemde.

Kafe ve restoranların kapalı alanlarında 10 masa varsa 3 müşteri, açık alanlarda ise 10 masa varsa 5 müşteri alması şartı getirilmesi gündemde. Öte yandan HES kodu uygulamasının zorunlu olması, AVM'lerdeki 3 saat kuralına benzer şekilde müşterinin 45 dakikada mekandan ayrılması istenecek. Son ve nihai karar Başkan Erdoğan tarafından Kabine sonrası yapılacak ulusa sesleniş konuşmasında açıklanacak.