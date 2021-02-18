Son dakika: Avukatı yakan sanığa 2 yıl sonra hapis kararı!

İstanbul Sultanbeyli'de 25 Temmuz 2019 tarihinde özel bir bankanın avukatı Yunus Eryılmaz ve Anadolu 12. İcra Dairesi'nde görevli icra katibi Fulya U., bankaya olan 102 bin liralık borcunu ödemediği iddia edilen Muzaffer Selçuklar'ın havalandırma işi yaptığı mühendislik şirketine gitti. Avukat Yunus Eryılmaz, yapılan görüşmenin ardından şirket sahibine, borç ödenmediği takdirde kendisine yediemin olarak teslim edilen eşyaların muhafaza altına alınacağını söyledi.

AVUKATI TEHDİT ETMİŞ

Bunun üzerine firma sahibi olan Muzaffer Selçuklar, alacaklı avukatı Yunus Eryılmaz'ın üzerine yürüdü. Avukatı tehdit ederek 'Alabilirsen al bakalım, neyi alacaksın. Adam ölür burada. Çek'in sorumlusu Ufuk buraya gelsin kafasına sıkacağım. Ufuk'u çağırın buraya' diye bağırmaya başlayan Muzaffer Selçuklar, ardından çalışanlarına 'Getirin emanetimi' dedi.

ÜZERLERİNE MAZOT DÖKTÜRMÜŞ

Kendisine yapılan tehditler üzerine Avukat Yunus Eryılmaz polis çağırdı. Polis olay yerine gelirken, Ufuk isimli çalışan da kısa süre sonra işyerine geldi ve avukat ile görüştü. Avukat Eryılmaz'ın, Ufuk isimli çalışana yeniden muhafaza yapacağını söylemesi üzerine sinirlenen firma sahibi Muzaffer Selçuklar, çalışanlarına dönerek, 'Mazotu getirin burayı yakacağım' dedi. Bunun üzerine çalışanlar ellerindeki bidonlarla sıvı madde getirerek bu maddeyi yerlere ve avukat Yunus Eryılmaz'ın üzerine ve orada bulunan polisin üzerine dökmeye başladı. Üzerlerine madde dökülen avukat Yunus Eryılmaz, icra katibi Fulya U. ve polis memurunun vücudunda yanıklar oluşurken, şirket sahibi Muzaffer Selçuklar ve 4 çalışanı polis tarafından göz altına alındı.

TUTUKLANSALAR DA SERBEST BIRAKILDILAR

Adliyeye sevk edilen Muzaffer Selçuklar ve çalışanları serbest bırakılınca Yunus Eryılmaz'ın avukatlarının 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunması üzerine şüpheliler Muzaffer Selçuklar ile yanında çalışan işçiler Murat Şimşek, Fırat Çiftçi ve İlker Köse yeniden gözaltına alındı ve çıkartıldıkları adliyede 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanmış olsalar da 3 ay sonra tahliye edildiler.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheliler Muzaffer Selçuklar ve kardeşi Cafer Selçuklar ile yanında çalışan Fırat Çiftçi, İlker Köse, Murat Şimşek ve Uğur Gedik hakkında, 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' , 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede adı geçen şüpheliler hakkında dava açılması sonucu sanıkların İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Devam eden dava sürecinde önceki gün görülen karar duruşmasında müşteki avukat Yunus Eryılmaz ve taraf avukatları mahkeme salonundaydı.

MAHKEMEDEN 12 YIL HAPİS CEZASI

Duruşmada esnasında müşteki avukatı İbrahim Burak Eskici, "Sanıklar hakkında indirim maddesi uygulanmamasını ve alt sınır aşılarak ceza tayin edilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanıkların avukatı ise müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti. Duruşma sonucunda mahkeme, sanık Muzaffer Selçuklar'ı, 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Zincirleme olarak görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplamda 12 yıl, kardeşi olan sanık Cafer Selçuklar'ı 'Mala zarar verme' ve 'Zincirleme olarak görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 11 yıl, sanık İlker Köse'yi, 'Mala zarar verme' ve 'Zincirleme olarak görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 8 yıl 6 ay, sanık Murat Şimşek'i, 'Zincirleme olarak görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 yıl, sanıklar Uğur Gedik ve Fırat Çiftçi'yi ise 'Zincirleme olarak görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

DEMİR SOPALARLA KOVALAMIŞLAR

Mahkeme tarafından karar verilen duruşma sonrası müşteki avukatı İbrahim Burak Eskici, 'Meslektaşımız, haciz mahallinde sanıkların davaya konu eylemlerine maruz kaldı. Sanıklar, yanıcı ve yakıcı maddeleri müvekkilin ve icra memurunun etrafına döktüler. Amaçlarına ulaşamayınca da yanıcı ve yakıcı maddeleri meslektaşımızın ve icra memurunun üzerine döktüler. Yanık izi oluşturmasına sebep oldular. Daha sonrasında da demir sopalarla, hem avukat meslektaşımızı, hem de icra memurunu kovalamaya başladılar. Yaklaşık 2 yıldır süren yargılamayı bugün bitirdik. Bu yargılamada sanıkların yüksek ceza almış olmaları hukuken bir nebze olsun bizi tatmin etti.' şeklinde konuştu.

'BU KARAR İNSANLARA DERS OLSUN'

Müşteki avukatı açıklaması 'Mahkeme delilleri doğru değerlendirdi ama eksik kalan hususlar konusunda bir üst makama başvuruda bulunacağız. Meslektaşımızın manevi yıpranmasının, sanıklara verilen cezalar kapsamında bir nebze olsun giderildiği kanaatindeyiz. Biz, avukatlık mesleğini icra eden kişiler olarak aslında bir kamu görevlisiyiz. Kamu görevini ifa ederken sonucu böyle acı ve ıstırapla biten olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Son zamanlarda bu olayların artmış olmasının sebebi de böyle emsal kararların olmaması. Bu bir emsal karar olsun. Bu eylemleri uygulamaya yatkın insanlara bir ders niteliğinde olması temennisindeyiz' diyerek sonlandırdı.

'MAHKEME KARARI MEMNUNİYET VERİCİ'

Saldırıya uğrayan müşteki avukat Yunus Eryılmaz ise, duruşma sonrası 'İnşallah başka meslektaşlarımızın başına bu şekilde mesleğini icra ederken fiili saldırı ya da kötü bir durum gelmez. Karar, en azından yapılan saldırının cezai boyutunda bir karşılığının gösterilmesi açısından memnuniyet verici" dedi.