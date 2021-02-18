Son dakika: İzmir'de kirli ittifakın diyeti Öcalan propagandası oldu!

Son dakika haberi: HDP'ye yakın çok sayıda kişiyi işe yerleştiren ve terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 şehidimizle ilgili mesajında "PKK" ve "terör örgütü" ifadesini bile kullanmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP ile ittifakın diyetini ödemeye devam ediyor. Bu kez Soyer'in makam odalarından birinin bulunduğu İzmir Sanat'ta, HDP İzmir Kadın Meclisi tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü propagandasına dönüşen bir panel düzenlendi. İşte tepki çeken olaya ilişkin elde edilen son dakika görüntüleri ve ayrıntılar;