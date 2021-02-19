AK Partili Çalık: Görüşmemizi doğrulayan Buldan o gün kiminle temasa geçtiyse kamuoyuna açıklaması gerekiyor!

Milletvekili Çalık, Malatya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Malatya İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesinin hüznünü yaşadığını belirtti.

GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI

Çalık, konuşmasında terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Gara'da şehit edilen Malatyalı Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey'in evladından haber almak istemesi üzerine geçmişte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile görüşmesini anlattı.

"PERVİN BULDAN O GÜN KİMİNLE TEMASA GEÇTİ AÇIKLAMALI"

Çalık, görüşmenin 2015 yılı Eylül ayında gerçekleştiğini belirterek, "Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Malatyalı Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey kanser hastasıydı ve diğer annelerimiz gibi yüreği yanıyordu, evladından haber almak istiyordu. O annemiz evladını bayram temizliğini yapmış evinde bekliyordu. Fakat evladının eli kanlı terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını duyunca yıkıldı. Ben de o gün hemen ailemizle beraber oldum. Kimin kaçırdığını ve durumunu öğrenmek için o dönem HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı aradım, annenin, ailenin durumunu konuştum. Pervin Buldan ise 'Kim kaçırmış bakalım size döneceğim' dedi. Sonra tekrar bana dönerek, 'Sağlık durumu iyi. Bir süre misafir edilir, bırakılır' dedi. Ben de ailemizle orada bu bilgileri paylaştım. O gün misafir edilir, bırakılır dedikleri evladımızın bugün cenazesini Malatya'mızda defnettik. PKK terör örgütünün kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Pervin Buldan katıldığı bir programda, benim kendisiyle yaptığım telefon görüşmesini doğruladı. Şimdi Pervin Buldan çıkıp o gün kiminle temasa geçti ise kimden bilgiler aldıysa kamuoyuna açıklaması gerekir" dedi.