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’den ’ye geçti! Kongrede rozetini taktı

Tokat Gençlik Kolları kongresinde eski Tokat Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

MİHRİBAN KOÇAKER
Giriş Tarihi: 20.2.2021 01:01 ABONE OL
CHP’den AK Parti’ye geçti! Kongrede rozetini taktı

CHP Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı Kubilay Tahsin Alpay partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. Alpay'a parti rozetini, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde AK Parti Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcı Sümeyye Bozkurt taktı.

"AK PARTİ'YE GEÇTİM"

İzmir Menemen'de canını feda eden Mustafa Fehmi Kubilay'ın adının hakkını vermek için AK Parti'ye geçtiğini söyleyen Alpay, "Bunun tek ve yegane sebebi terör örgütü sevicilerine kucak açan Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu ülkede yeterlilik göstermediğinin farkına vardım. ve bugün Sezgin Tanrıkulu'nun, Canan Kaftancıoğlu'nun, Pervin Buldan gibi isimlere yandaş olduklarını gördüğümden dolayı 11 yıllık lise komisyon başkanlığından İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na ve Gençlik Kolları Kurultay Delegeliği'ne kadar gelmiş olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip, AK Parti'ye geçtim" dedi. Rozetin takılmasının ardından Rabia işareti yaparak objektiflere poz verdiler.

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CHP’den AK Parti’ye geçti! Kongrede rozetini taktı
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