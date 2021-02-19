SON DAKİKA: Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti

"ÇOCUKLUĞUMDA BİZİM KUR'AN OKUMAMIZ YASAKTI"

Hadis Alimi Mehmet Emin Saraç, "Çocukluğumda bizim Kur'an okumamız yasaktı. Babam da dedem de bu yüzden hapse girmişti. O imtihanlardan geçtik. Şimdi ise Allah bizi aydınlığa çıkardı. Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir Cumhurbaşkanı var" demişti.

İKİ BİNDEN FAZLA TALEBE YETİŞTİRDİ

M. Emin Saraç, Fi-Zılalil-Kur'ân mütercimleri arasında yer aldı. Ama o eser telifi yerine daha çok ders vermeyi tercih etti. 2000'den fazla talebe yetiştirdi. Aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin çoğunlukta olduğu mümtaz talebeleri arasında Osman Topbaş, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Osman Öztürk, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Doç. Dr. Seyyid Bahçıvan, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özcan, Dr. Ahmet Efe, Dr. Salim Sancaklı, Mustafa Demirkan, Hamdi Arslan, İsmail İpek, Hafız Osman Şahin, Nurettin Yıldız, Ahmet Yüksek, M. Salih Köse, Dr. Muhammed Beyler, Ahmet Hamdi Yıldırım, M. Fatih Kaya gibi isimler yer alıyor. Saraç, yurtdışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil etti. Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmî irtibatını devam ettirdi. Yurt dışından gelen İslam âlimlerinin ilk aradıkları kişi oldu.

PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Uzun yıllar boyunca dini alanda talebeler yetiştiren Emin saraç hocanın vefatının ardından sevenleri taziyelerini paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, "Dâr-ı bekâya irtihal eden M.Emin Saraç Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" mesajıyla taziye yayımladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Emin Saraç Hocamız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop: Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir". Büyük âlim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dâr-ı Bekâ'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin; mekanı cennet olsun. Ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.





AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Son devrin alimlerinden, Rızâ-i İlâhî uğruna adanmış bir ömür, güzel ahlâkın örneği... Hocaların hocası, muhterem büyüğümüz M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makâmı âli olsun...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Nice güzel nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, ülkemizin önde gelen alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesinin, sevenlerinin ve talebelerinin başı sağ olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Muhterem büyüğümüz Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ülkemizin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Dar'ül bekâya irtihal eyleyen merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ederim Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Ülkemizin önde gelen hadis âlimlerinden, kıymetli büyüğümüz Muhammed Emin Saraç Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." Muhterem Muhammed Emin Saraç hocamızın vefat haberini teessürle öğrendim. İslam aleminin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç'a Allah'tan rahmet; Yekta Saraç Bey'e ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: YÖK Başkanı sayın Yekta Saraç'ın babası, Muhammed Emin Saraç'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." Dar-ül bekaya göç eden hadis alimi Muhterem Emin Saraç Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim.