Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, 'yardım' açıklaması yaptı!

Şehit 'in eşi Rabia Sekin, 'yardım' açıklaması yaptı!

Şehit 'in eşi Rabia Sekin, sosyal medya ve bazı medya kuruluşları tarafımdan çıkan yardım haberlerine açıklık getirdi. Sekin, "Bütün şehit aileleri gibi bizim de tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanmaktadır. Allah'a çok şükür hiçbir ihtiyacımız yoktur. Çocuklarımın eğitim masrafları, devletimiz ve öğrenim gördükleri eğitim kurumları tarafından karşılanmaktadır"

AA
Giriş Tarihi: 19.2.2021 21:38 ABONE OL
Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, 'yardım' açıklaması yaptı!

Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan yardım haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

KONUYLA İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Sekin, yaptığı yazılı açıklamada, "Şehit Polis Fethi Sekin'in çocuklarını Müjdat Gezen ve Metin Akpınar okutuyor." paylaşımları ve haberleri hakkında düzeltme gereği duyduğunu bildirdi.

Eşinin şehit olduğu 2017'de oyuncu Müjdat Gezen'in, kayınbiraderi ile görüşüp banka hesaplarına cüzi bir miktar para yatırdığını aktaran Sekin, Akpınar'ın ise herhangi bir para yatırmadığını ifade etti.

"BÜTÜN MİLLETİMİZİN BUNU BİLMESİNİ İSTERİM"

Hiçbir ihtiyaçlarının olmadığını belirten Sekin, "Bütün şehit aileleri gibi bizim de tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanmaktadır. Allah'a çok şükür hiçbir ihtiyacımız yoktur. Çocuklarımın eğitim masrafları, devletimiz ve öğrenim gördükleri eğitim kurumları tarafından karşılanmaktadır. Rabbim, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu tür gerçek dışı paylaşımlar ve haberler ailemizi üzmektedir. Tüm milletimizin bunu bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, 'yardım' açıklaması yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA