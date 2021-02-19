Son dakika: Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan! Kılıçdaroğlu'nu şoka sokan sözler

Son dakika haberine göre; Büyük Birlik Parti Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Lideri Destici, görüşmenin ardından parti genel merkezinde basın açıklaması düzenledi.
Destici, Kılıçdaroğlu, 5 soruyu sormaya devam edeceğini ifade ederken, Destici'den beklemediği bir karşılık geldi. Destici, basın açıklamasında, 'Bazı sorular var kamuoyu önünde, basın önünde sorulur. Bazı sorular da devletin ilgili kişi ve kurumlarına kapalı bir şekilde sorulur. Çünkü terörle mücadele ediyorsunuz' dedi.
Destici, CHP'nin ortağı HDP'yi, Kılıçdaroğlu'nun yanında yerden yere vurdu. Destici'nin "Ha Murat Karayılan, ha Meclis'teki kara çiyan. Ha Duran Kalkan, ha Pervin Buldan" ifadeleri dikkat çekti.
DESTİCİ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
BBP Lideri Mustafa Destici, tüm partileri ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Parti'yi ziyaret eden Destici, Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'ye gitti. Destici, CHP Genel Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu ile Destici, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU TEPKİ ÇEKEN TAVRINI SÜRDÜRDÜ
Gara'da PKK'nın 13 sivili katletmesinin ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri ve heyetini makamında ziyaret ederek bilgilendirdi. Kılıçdaroğlu, tüm bilgilendirmelere rağmen, CHP grup toplantısında, 'Sorumlu Cumhurbaşkanıdır' şeklinde tepki çeken bir açıklama yaparken, HDP ile ittifak nedeniyle terör örgütü PKK'ya yönelik eleştirilerden kaçındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sözleri nedeniyle 500 bin TL manevi tazminat davası açarken, Kılıçdaroğlu tepki çeken sözleri ve tavrını bugün de sürdürdü.
DESTİCİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NU ŞOKA SOKAN ÇIKIŞ
BBP Lideri Destici, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ardından söz aldı. Destici, Kılıçdaroğlu'nun 5 soruyu soracağını, bunda ısrarcı olduğunu açıklamasından saniyeler sonra verdiği yanıt ile CHP liderini şoke etti.
Destici, "Meclise gelen iki bakanımız bilgilendirmeye geldi. İki bakanımız PKK'nın uzantısı olduğu Meclis'te ne kadar bilgilendirme yapacak. Ha Kandil'deki Karayılan, ha Meclis sıralarında oturan karaçıyan. Ha duran Kalkan, ha Pervin Buldan. Hal böyle iken nasıl, ne kadar bilgilendirebilecekler. Zaten bu bilindiği için iki bakanımız hem sayın genel başkanı hem de İYİ Parti'nin kıymetli genel başkanını ziyaret ettiler ve bildiğimiz kadarıyla daha özel bilileri kendileri ile paylaştılar. Biz meseleye böyle bakıyoruz." dedi.
CHP GENEL MERKEZİNDE CHP'NİN ORTAĞI HDP'YE YAYLIM ATEŞİ
Destici, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye CHP Genel Merkezi'nde ateş püskürdü. Destici, PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'yi sert sözlerle eleştirirken, Meclis'te HDP nedeniyle bazı bilgilerin paylaşılamadığını ifade etti.
Destici şöyle konuştu:
Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı kahpece öldüren terör örgütüdür. Kınanması gereken PKK'dır. Bu üzüntülü hadisede bile gördük ki PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP bunu kınamaktan geri durdu.