Son dakika: Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan! Kılıçdaroğlu'nu şoka sokan sözler

KILIÇDAROĞLU TEPKİ ÇEKEN TAVRINI SÜRDÜRDÜ

Gara'da PKK'nın 13 sivili katletmesinin ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri ve heyetini makamında ziyaret ederek bilgilendirdi. Kılıçdaroğlu, tüm bilgilendirmelere rağmen, CHP grup toplantısında, 'Sorumlu Cumhurbaşkanıdır' şeklinde tepki çeken bir açıklama yaparken, HDP ile ittifak nedeniyle terör örgütü PKK'ya yönelik eleştirilerden kaçındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sözleri nedeniyle 500 bin TL manevi tazminat davası açarken, Kılıçdaroğlu tepki çeken sözleri ve tavrını bugün de sürdürdü.