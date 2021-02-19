Son dakika haber... Başkan Erdoğan Yeni Adana Stadı'nın açılışını yaptı! Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum.

Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

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