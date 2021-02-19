Yargıtay HDP'li Gergerlioğlu’na verilen hapis cezasını onadı

Ömer Faruk Gergerlioğlu 2016'da yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de 'PKK/KCK propagandası yapmak' suçundan hapse mahkum edilmişti. Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY CEZAYI ONADI



Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından incelenen dosyada Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onandı. Dairenin gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturmanın başlatıldığı, kovuşturmaya devam edilerek, hüküm kurulduğu hatırlatıldı. Yasama dokunulmazlığı ile milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza kovuşturmaları ve tutuklamalardan korunmasının sağlandığı belirtilen gerekçede, hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına ise Anayasa'nın 14, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de 17. maddesinde yer verildiği aktarıldı. Gerekçede, Anayasa Mahkemesinin 2008'deki kararında, demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında 'kötüye' kullanma olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldığı ifade edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin yerleşik içtihatlarında da terör örgütü propagandası suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında hakkın kötüye kullanımı olduğuna işaret edilen gerekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de benzer kararlarına yer verildi.

'PAYLAŞIM PKK'NIN MEŞRU GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILMASI ŞEKLİNDEDİR'



Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçesinde Gergerlioğlu'nun yaptığı paylaşımın PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması ve halkın örgüte sempatisini artırmak amacıyla yapıldığını kaydedilerek, "Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir" ifadeleri kullanıldı.