Anlaşma sağlanamadı, işçiler ayağa kalktı! CHP'li belediyelerde grev dalgası

Kadıköy Belediyesi'ndeki alınan grev kararı, diğer CHP'li belediyelere de sıçradı. Kadıköy Belediyesi çalışanlarının ardından CHP'li Ataşehir ve Kartal Belediyesi işçileri de greve gitti. Ataşehir Belediyesi'ndeki işçiler, grev kararını belediye binasının camına asarken, Kartal Belediyesi işçileri ise iş bırakma kararını 23 Şubat'ta Kartal Belediyesi'ne tebliğ edecek.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ İŞÇİLERİ DE GREVE GİTTİ

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel-İş) üye Ataşehir Belediyesi işçileri ile belediye arasında yapılan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri karara bağlanamadı. İşçiler bunun üzerine iş bırakma eylemi başlattı. Ekonomik maddeler üzerinde anlaşmanın sağlanamadığını belirten işçiler, önceki gün Ataşehir Belediyesi önünde bir araya gelerek grev kararını astı.

KADIKÖY'DE GERİYE ÇÖPLER KALDI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmaması üzerine 2 bin 300 işçi, grev başlattı. Kadıköy Belediyesi işçilerinin günlerdir devam eden grevi, Belediye ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yapılan anlaşma ile sona erdi. İmzalanan sözleşmeyle, belediyedeki en düşük işçi maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275 TL olarak belirlendi. Grevin ardından akıllarda Kadıköy sokaklarında oluşan çöp dağları kaldı.

BAKIRKÖY'DE İŞÇİLER BAŞKANI KOVDU

Bakırköy'de ise alışılmışın dışında bir durum yaşandı. Toplu sözleşme hakları için basın açıklaması yapan Bakırköy Belediyesi işçilerinin eylemine katılmak isteyen Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçiler tarafından ıslık ve alkışlarla protesto edildi. Tepkilerin ardından Kerimoğlu, eylem alanından hızla uzaklaşmak zorunda kaldı.