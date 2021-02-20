Hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak? İçişleri Bakanlığından son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması!

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında ülke genelinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Hafta içi akşam saatlerinden sabaha kadar uygulanan kısıtlama, hafta sonu ise cuma akşamından başlayarak 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 20-21 Şubat hafta sonunu kapsayan kısıtlama ise cuma akşamı itibarı ile başladı. Kısıtlama öncesinde İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılırken açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri de duyuruldu. Zira, evlerdeki temel gıda ihtiyaçlarının temin edilmesi için sokağa çıkma yasağında marketlerin, fırınların ve bakkalların önemli bir konu durumunda.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 20-21 Şubat 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. Hafta içinde ise 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu cevabı verdi: