Halkın parası CHP milletvekili, PM ve YDK üyeleri ve eşlerine mi gitti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; CHP'li milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve eşlerine lüks bir otelde akşam yemeği verdiği bildirildi. Beşiktaş'taki otelin bir gecelik fiyatının bin 800 TL olduğu öğrenildi.





OTEL KONAKLAMA VE UÇAK ÜCRETİNİ İBB Mİ ÖDEDİ?



İBB yönetiminin; Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri ve eşlerinin otelde konaklama ve uçak ücretlerini ödeyip ödemediği merak ediliyor. CHP'nin 135 milletvekili, 60 Parti Meclisi üyesi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi bulunuyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi antentli yazısında; "Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri ve YDK Üyeleri Eşleri İçin İstanbul Programı" ifadeleri yer alıyor.



Söz konusu yazıda, havayolu ve karayoluyla dönüş yapacak konuklara irtibat kuracakları isim ve araçların plakaları da veriliyor. Resmi yazıda konuklara yardımcı olacağı ifade edilen Asuman Yıldız'a ulaştık. Asuman Yıldız, sorularımızı cevaplamadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bilgi alınabileceğini söyledi.





POLAT: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK



Söz konusu programa katılan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat; "Her şey çok güzel olacak diye yola çıkan, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 18 aylık hizmetlerini gururla inceledik. Göreve geldiğinden beri büyük emek ve özveriyle kente hizmet veren Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ve ekibini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Mahir Polat, programa ilişkin fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaştı.





CHP PM'DE 60 ÜYE YER ALIYOR



Ahmet Akın, Ahmet Hakan Uyanık, Ali Mahir Başarır, Ali Öztunç, Alirıza Erbay, Ayça Taşkent, Aylin Nazlıaka, Aylin Yaman, Aysu Bankoğlu, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Bülent Kuşoğlu, Candan Yüceer, Deniz Demir, Devrim Barış Çelik, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Erdoğan Toprak, Eren Erdem, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gamze Taşcıer, Gaye Usluer, Gizem Özcan, Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Gökhan Günaydın, Gülizar Biçer Karaca, Gürsel Erol, Hakkı Suha Okay, Hasan Baltacı, Hasan Efe Uyar, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Murat Emir, Müslim Sarı, Neslihan Hancıoğlu, Nevaf Bilek, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Özgür Karabat, Pınar Uzun, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Selin Sayek Böke, Semra Dinçer, Sevgi Kılıç, Seyit Torun, Tahsin Tarhan, Tekin Bingöl, Ulaş Karasu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Yaşar Seyman, Yunus Emre, Yüksel Taşkın ve Zeynel Emre..



CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDAKİ 15 ÜYE



Ahmet Ersen Özsoy, Bülent Maraklı, Cem Artantaş, Doğuşcan Aydın Aygün, Garip Erdoğan, Gonca Yelda Orhan, Gülsüm Filorinalı, Gülşah Deniz Atalar, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Saniye Barut, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Tuba Torun ve Uğur Bayraktutan..

İBB'den dikkat çeken israf! 50 kişilik organizasyona 319 bin 780 lira ödendi | Video

EKREM İMAMOĞLU'NDAN HALKIN PARASIYLA CHP'Lİ BAŞKANLARA ZİYAFET VERMİŞTİ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İBB'ye ödettiği ortaya çıkmıştı.



Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı.

Toplantıya aralarında AK Partili ve MHP'lilerin de olduğu 19 büyükşehir belediye başkanı ise davet edilmedi.

Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi. Toplantının CHP'nin parti faaliyeti olduğu, organizasyon için harcanan 319 bin 780 liralık faturanın CHP Genel Merkezi tarafından ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda toplantıya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılmıştı..



İMAMOĞLU'NUN; KURULMAMIŞ ŞİRKETE ORGANİZASYON İŞİ VERDİĞİ BELGELENMİŞTİ



İmamoğlu'nun; kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği, şirketin organizasyondan 5 gün sonra kurulduğu, şirket kuruluşundan bir gün sonra da fatura kestiği tespit edilmişti. Söz konusu organizasyonun GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldığı ifade edilmişti.

ŞİRKET, ORGANİZASYONDAN 5 GÜN SONRA KURULMUŞ



Organizasyonu yapan GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 2 Eylül 2019 tarihinde kurulduğu, şirketin 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kestiği öğrenildi. Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi.



50 KİŞİLİK ORGANİZASYON İÇİN KİŞİ BAŞI 6 BİN 395 LİRA 60 KURUŞ ÖDENMİŞ



Söz konusu organizasyon için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldığı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendiği tespit edildi.