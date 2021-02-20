Son dakika haberi: Ankara’da birçok mahallede derelere kanalizasyon suları akıyor!

KANALİZASYON SİSTEMİ YOK, ATIK VE KİRLİ SULAR DERELERE AKIYOR

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kanalizasyon ve su depolarının durumunu gösteren bir dizi video da paylaştı. Baştuğ paylaştığı videoda Ankara'nın ilçelerindeki birçok mahallenin kanalizasyon ve su depolarının durumunu gösteren görüntüleri paylaşarak şunları söyledi: "Değerli Ankaralılar, bulunduğumuz bölge gölbaşı ilçemize bağlı Ahiboz Mahalllesi'dir. Bu mahallede yeterli kanalizasyon sistemi olmadığı için buradaki atık ve kirli sular kontrolsüz bir şekilde derelere akıyor. Bu dereler vasıtasıyla koskoca bir mahallenin kanalizasyon atıkları başka mahallelerinde için de içinden geçerek Mogon Gölü'ne kadar ulaşıyor."



BİRÇOK MAHALLEDE KANALİZASYON ATIĞI SORUNU VAR, SU DEPOLARI İSE BAKIMSIZ

Baştuğ, sadece tek bir mahallede bu durumun yaşanmadığını birçok mahallede aynı sorunun olduğunu şöyle ifade etti: "Maalesef bu olumsuz durum bu mahallemizle de sınırlı değil. Ankara'nın birçok mahallesinde rastladığımız kanalizasyon atıkları kimi yerlerde çaylara kimi yerlerde tarımsal sulama kanallarına karışarak hem toplum sağlığını tehdit ediyor hem de çevre kirliliğine sebebiyet veriyor. Bununla birlikte birçok mahallemizde su depolarının bakımsız bırakıldığını vatandaşlarımızın bu su depolarından su tükettiklerini ve tüketilen bu suların salgın hastalıklara sebebiyet verebileceğini de tespit etmiş bulunmaktayız"