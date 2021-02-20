Millet kütüphanesini 1 yılda 342 bin kişi ziyaret etti

20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 1 yılda yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti. Pandemi nedeniyle 15 Mart-31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırıldı. 121 bin kişinin e-devlet üzerinden üye olduğu 125 bin metrekare kapalı alandaki kütüphanede 4 milyonun üzerinde basılı eser bulunuyor. Önemli sergilere de ev sahipliği yapan kütüphane çocuk kitaplarıyla miniklerin de gözdesi.