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Son dakika haberi: Polis memurunu şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı

Son dakika haberi: ’da polis memuru ’nin şehit edildiği bir polis memurunun da yaralanması olayına karışan Kadir A.'nın Maltepe Cezaevi’nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Giriş Tarihi: 20.2.2021 17:54 Son Güncelleme: 20.2.2021 17:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Polis memurunu şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı

Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polis memurunun da yaralanması olayına karışan ve başka bir adam yaralama suçundan da yargılanan Kadir A.'nın Maltepe Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

ALÇAKÇA SALDIRDILAR

İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yılın Temmuz ayında polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, sanıklar Serdar Balta ile Kadir A.'yı yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabilecekleri şüphesiyle takip etmişti.

Araçla Serdar Balta'nın yanına gelen polis memurları, araçtan indikleri sırada polis olduklarını söylemişler, bu sırada Serdar Balta belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp görevli polis memurlarına ateş açmıştı. Alçak saldırı sonrası polis memurlarından Yunus Nacar yaralanırken Erkan Gökteke ise şehit olmuştu. Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polisin de yaralandığı olayla ilgili yargılanan şüphelilerden yaşı küçük olan Kadir A. geçtiğimiz hafta mahkemenin kararının ardından tahliye edilmişti.



İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kadir A.'nın tahliyesinin ardından 2020 yılında başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bu hafta içi tekrar tutuklanan Kadir A.'nın götürüldüğü Maltepe Çocuk Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

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Son dakika haberi: Polis memurunu şehit etmişlerdi! Cezaevinde kendini astı
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