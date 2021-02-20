Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında Salih Nayman moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlıyor. Bakan Soylu, Gara'da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği olay başta olmak üzere, muhalefetin katliamla ilgili açıklamaları, Gara ve Sincar'a yönelik operasyon ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

SORU: TSK ilk kez GARA bölgesine hem nitelik hem nicelik açısından bu denli büyük ilk kez bir harekat gerçekleştirdi. ilk olarak; bölgenin terör örgütü için ne ifade ettiğini ve bu operasyonun Türkiye açısından önemini anlatmanızı isteyeceğim.

CEVAP: Bizim etrafımızdaki coğrafyada ne oluyor? Bunu bir değerlendirmek lazım. 21. asrın başında Türkiye kendine bir yol çizdi. 21. asrın başında Türkiye sadece kendi coğrafyasında değil, etrafındaki ülkelere de destek olarak bir yürüyüş yapıyor. Dünyada kendine ait bir olumsuzluk, bir yönsüzlük bir karmaşıklık içinde. 300 yıl önce dünyanın liderliği Batı'ya geçti. Yani Osmanlı, kendi egemenlik alanından Batı'ya kaptırdı. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden biri sömürge sıkışmasıdır. 1940-1941'de yeniden bir sıkışma başladı. Bundan sonra yine bir sıkışma yaşanması sonucu İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Sonra Soğuk Savaş dönemi başladı. Dünya bir umutsuzluk girdabı içinde ve bu noktada sömürge sıkışmışlığın atlatılması gerekiyor. Problemin İslam ülkelerine ve Orta doğu'ya ve maliyetine yıkmak istediler. Ancak bu noktada Avrupa ülkeleri kendi dengelerini kaybettiler.

TÜRKİYE ALTYAPISINI CİDDİ ŞEKİLDE GELİŞTİRDİ

21.asırda bunu iyi okuyan Recep Tayyip Erdoğan ve halkı geçmişte yaşanan olaylardan ders alarak altyapısını ciddi şekilde geliştirdi. Bu Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. Türkiye'nin bugünkü ekonomik büyüklüğü bugünkü altyapımızın karşılığı değil. Batı Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek istiyor ve bu çok sayıda değerleri yok ederek yapmak istiyor. Aramızdaki batı ve dünya ile fark şudur. Bizim dinimiz umutsuzluğu reddeder. Türkiye'de de umutsuzluğu aşılamaya çalışanlar da var. Ama Türkiye buna müsaade etmiyor. Türkiye'yi ekonomik saldırılarla umutsuzluk girdabına almak istiyorlar. Bunu terörle, kendi kültürümüze uymayan şeylerle yapmaya çalışıyorlar.

TÜRKİYE'NİN MERKEZ BİR ÜLKE OLMASINI İSTEMEDİLER

Türkiye niçin kapasitesi genişlemesin, niçin İHA'sı, uçağı olmasın? İstanbul Havalimanı'nın olmasını da istemediler. Çünkü Türkiye'nin büyümesini merkez olmasını istemediler. Almanya daha cazip çünkü. Şimdi nereden Türkiye'yi bozacaklar? Etrafındaki coğrafyadan. Türkiye'nin büyümesini, insan kaynağını gelişmesini her fırsatta etkilemeye çalıştılar. Türkiye'nin özgüvenini kaybetmesine yönelik içerideki aparatlarıyla çalışmalar yürüttüler. İçerideki aparatların etkili olmamasının nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır.

MANİPÜLASYON VE SPEKÜLASYONLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Şimdi tek dertleri, biz kendi meselelerimizle uğraşırken, "Türkiye nasıl böyle bir duruma geldi?" diye telaş içerisindeler. Bugün biz sadece bir takım somut saldırılarla karşı karşıya değiliz. Manipülasyon, spekülasyonlarla da ciddi bir şekilde karşı karşıyayız. Tüm bunları yaşadığımızda karşı karşıya kaldığımız en ufak bir olayda, büyük bir karamsar tablo oluşturulmaya çalışılıyor.

AVRUPA MARJİNALLERİN ETKİSİ ALTINDA

Avrupa, kendisini bu kadar yükseltmiş ülkeler, bizim en uçta dediğimiz marjinallerin etkisi altındadır. Mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ziyaretimizde Alman Cumhurbaşkanı, en marjinal gruplarının sözlerini söylediğine şahit oldum. Marjinallerin etkisiyle direkt karşı karşıyayız. Bugün Avrupa'daki çatışmaların, doyumsuzluğun temeli marjinallerin ortaya koyma çalıştığı fikirler yüzündendir.

TÜRKİYE'NİN YAPISINI 1960 DARBESİ BOZDU

Türkiye'nin yapısını esasında 1960 darbesi bozdu. 70-80 arasında buna müsaade etmediler. 80'de yeniden bir darbe dinamiğini devreye sokturlar. Türkiye tam düşünmeye başladı, ekonomi ve büyüme adımlarını atmak için çaba sarf ediyor, darbe oluyor. Darbe dinamiğinin esası milletin iradesini hiçe saymaktır. Ne zaman AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bunu yemedi, meseleyi tersine döndürmüş oldu.

TÜRKİYE 21. YÜZYILDA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

Bu darbe dinamikleri kimin işine yaradı Türkiye'de? Benim işime yaramadı. Ekonomik ve mali olarak beni çökertti. Elimizdeki ne kadar koz varsa bunları verdik, bizi kendi içerimizde ulusal bir hale döndürdüler. Onun için bugün bunları görüp de, Başbakan'ın idam edildiğini görüp de, yüzde 8 binlik gecelik faizleri görüp de bugün bu devrimleri gerçekleştirmek kolay değil. Türkiye 21. yüzyılda devrim gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.

SORU: Devrim benzetmesi çok yerinde bir tanımlama oldu. Terörle mücadelede de bir devrim gerçekleştirildi. Artık neredeyse terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Bugüne geldiğimizde Gara'yı bize anlatır mısınız? Gara'da Türkiye nasıl bir operasyon yaptı?

Türkiye terörle mücadele konusunda milletiyle devletiyle her zaman bir bütün olmuştur. Ve terörün kendi ülkesine ne zarar verebileceğini her zaman görmüştür. Bazen uluslararası sistem boğazına çökmüştür harekete edemez hale gelmiştir. Ne zaman uluslararası sistemden kurtuluruz, terör örgütlerine gereken dersi veririz. Bugün terörle mücadele ediyorsak, savunma sanayinin yüzde 20'lerden 70'lere gelmesi önemli bir paya sahiptir.

Şimdi kendi mühimmatlarımızı üretiyoruz. Emniyetimiz şimdi ATAK helikopteri var. Jandarma'nın da aynı şekilde.

PARİS'TEN LONDRA'DAN FARKLI DEĞİL

Terörle mücadelenin başka unsurları da var. Halk var vatandaş var. Halkımızın vatandaşımızın desteği önemli. Birçok kayıp verebilirsiniz, ancak devlet bunu kazanır. Buradaki mesele şudur. Bir, Doğu ve Güneydoğu makus talihini yenemez. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi doğusunu da geliştirmeniz gerekli. Bütün bunları yaparsanız siz, terörle mücadeleyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. Diyarbakır'ın caddeleri Paris'ten, Londra'dan farklı değil. Terörün arkasında istismar edilecek alanları kapatıyorsunuz.

TERÖR ÖRGÜTÜ YIKTI, TÜRKİYE DAHA İYİSİNİ YAPTI

Terörün hikayesi bir günde bitmiyor. Çukur barikat olayları var. Şırnak merkez, Nusaybin, Kızıltepe yıkıldı. Onlar yıktılar, Türkiye bunların daha iyisini yaptı. Biz insanlara şu umudu verdik; Size umutsuzluk hakkı vermiyoruz, size geniş bir gelecek veriyoruz. Kim sizin Kürtlüğünüzü istismar ediyorsa, istismar alanlarını da kapatıyoruz.

15 TEMMUZ BİZİM İÇİN MİLAT OLDU

15 Temmuz bizim için milat oldu. Sebebi, artık istihbaratınızı yönlendirmeye çalışanlar, doğru bilgiyi size yanlış aktarmaya çalışanlar artık yok.

1979'da PKK 120 kadro elemanıyla Suriye'ye geçti. Neden? Çünkü orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla eğitmek, ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirmek için. Daha sonra Haftanin, Metine ve Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk'a geçtiler.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÜTÜN AKADEMİLERİ GARA'DA

Hakurk, bu gölgeye girebilmeyi hemen temin eder. Buradan aynı zamanda, Kandil ve Sincar'a da direkt geçilebiliyor. Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır. Gara'nın ikinci önemli özelliği ise, PKK'nın tüm eğitim merkezli buradadır. Gara, savunulması çok kolay bir alandır, tepeleri olan bir alandır.

TERÖRİST SAYISI SON 4 YILDA YÜZDE 88 DÜŞTÜ

Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamiyle terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk.

HEDEFİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YUVALARINI İMHA ETMEK

Gara'nın altında bir Lelikan suyu var. Bu suyun ötesi düzlüktür. Orada terörist olmaz. Bizim temel amacımız orada terör örgütünün yaşam alanlarını, lojistik alanlarını, eğitim alanlarını kaldırmak. Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmişsiniz demektir. TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmek. Gara esas olarak oranın merkezi. O eğitim alanlarını bertaraf etmemiz, aktarım merkezlerinin kalbine girmemiz, terör örgütünün en büyük sıkıntısıdır.

SORU: Türkiye'nin Harekatı'na diğer ülkeler nasıl bakıyor? Türkiye devlet olarak teröre karşı mücadele veriyor. Terör mücadelesine sivil toplumlardan siyasi partilerden destek alıyor musunuz?

İran'da 525, Irak'ta 2750 terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar kadro teröristtir. Bunlar PKK'nın uzun yıllardır asli kadrosundadır. Suriye'deki 15.500 teröristin bir kısmı ailelerinden korkutularak alınıyor. 20 binin 15 bini de daha ziyade Suriye'de daha çok gördüğümüz, çocukların alınıp, her aileden bir kişinin alınıp, belli ücretlere verilerek bir yekün oluşturuyorlar. Bu bizim çok rahat bir şekilde baş edebileceğimiz ve yok edebileceğimiz bir örgüt.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDEFLEDİĞİ KONSEPTİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye bir taraftan Fırat Kalkanı 2 bin, ikincisi Zeytin Dalı 2 bin kilometre ardından Barış Pınarı Harekatı 4 bin kilometre. Toplam 8 bin kilometre alan. Türkiye böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği konsepti gerçekleştirdi. Bu alanlara Türkiye'nin girilmesi istenmiyordu. ABD ve Avrupa bu alanlardan Türkiye'yi kısıtlayacaktı. Hareket alanının daraltacaklardı. Biz bugün oradayız. Orada olduğumuz için bugün Türkiye'de huzur var.

Merasim Sokak saldırısı, Reina katliamı... Siz sınırınızın ötesinde olmazsanız bunları 50 yıl sonra yine önünüze koyarlar.

ABD'NİN SKANDAL GARA AÇIKLAMASI

ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhattabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.

"GARA'DA DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ"

Gara'da daha işimiz bitmedi. Metina'da ve Hakurk'ta ne yaptıysak Gara'da da aynısını yapacağız. Terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yer Kandil'dir. Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşları 18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği, onları alıp Mahmur'a görüterek terörist olarak eğitiyorlar.

Irak'ın, Suriye'nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama oradan ülkemizi bölmek, paralamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha gösteremeyiz. Bizim milletimizde borcumuzdur.

BAHÇELİ'NİN "KANDİL'E TÜRK BAYRAĞINA DİKİLMELİ" AÇIKLAMASI

Sayın Bahçeli'nin de ortaya koyduğu fikir, eylem duruş ve Türkiye'nin geleceğine düşünceleri bizim için önemlidir. Bu bir Türkiye iddiasıdır. Bahçeli, büyük Türkiye iddiasını çok güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.

KARAYILAN'LA İLGİL VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ

SORU: "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" sözünü o anki duygusal durumdan dolayı mı söylediniz?

Benim bir ahdım vardı. Eren'i şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çekin sayın Cumhurbaşkanımızı bu sistemin arkasından. Bakın bize bir adım attırırlar mı? Hayatta attırmazlar. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Afrin olmazdı, diyorlardı ama oldu. Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da hastane, otoyol yapıyor. Bizi çekemeyenlerin esas çözemediği Türkiye'nin ortaya koyduğu bu dinamiktir.

TERÖR SALDIRILARININ YÜZDE 60'I SINIR ÖTESİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye'deki terörist sayısı yüzde 88 nasıl azaldı? Bu sayede. İçerideki terör olayları azalınca bu sefer sınırdan taciz ateşleri açmaya başlıyorlar. Terör saldırılarınını yüzde 55'i 60'ı tam anlamıyla sınır ötesinden tacizlerle gerçekleşiyor. Türkiye'nin bunu artık dışarıya doğru kontrol altına alması gerekiyor.

GEÇEN YIL 248 TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİK

Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana da 21 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar sadece 1 kişi örgüte katıldı. İkna ile beraber gelmelerini temin edebilmek için ailelere gidiyoruz, terör örgütüne katıulım yüzde 91 azaldı.