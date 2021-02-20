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: 'te korkunç olay! Tartıştığı annesini kalbinden bıçakladı

haberi... İstanbul 'te dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Mehmet Türk isimli şahıs, tartıştığı annesini kalbinden bıçakladı. Bıçak darbeleri sonucu yaralanan anne hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21.2.2021 02:02 Son Güncelleme: 21.2.2021 02:22 ABONE OL
Son dakika: Pendik'te korkunç olay! Tartıştığı annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul Pendik'te tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli şahıs olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı.

KALBİNDEN BIÇAKLA YARALADI

Olay, saat 20.30 sıralarında Pendik Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Feys Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Saliha Duran ilk eşinden olan ve evinin kapısına gelen oğlu Mehmet Türk ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında sinirlenen oğlu, annesini kalbinden bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

O esnada kavga seslerini duyan çevredeki komşular dışarı çıktığında Duran'ı bıçaklanmış vaziyette gördü. Olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri annesini yaralayan Mehmet Türk'ü gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise bıçak darbeleri sonucu yaralanan anneyi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Pendik'te korkunç olay! Tartıştığı annesini kalbinden bıçakladı
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