Son dakika: Pendik'te korkunç olay! Tartıştığı annesini kalbinden bıçakladı

KALBİNDEN BIÇAKLA YARALADI

Olay, saat 20.30 sıralarında Pendik Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Feys Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Saliha Duran ilk eşinden olan ve evinin kapısına gelen oğlu Mehmet Türk ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında sinirlenen oğlu, annesini kalbinden bıçakla yaraladı.