Villadaki kavgada müebbet hapis istendi

Avukat İbrahim Sapan ünlü iş insanı Engin Musaoğlu ile Beşiktaş'taki bir villa bahçesinde yaşadığı tartışma sonrası belindeki tabancayı çıkartarak ateş açmış ve iş insanının şoförü, isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı. Savcılıkça, Musa Enginoğlu'nu kasten öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürdüğü avukat Sapan hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

YEZ Holding'in sahibi iş insanı Engin Musaoğlu ile Selahattin Duman sahibi oldukları Beşiktaş'taki ikiz villaların satışı ile ilgili olarak sorunlar yaşıyorlardı. İş adamı Engin Musaoğlu, Selahattin Duman'ın avukatı İbrahim Sapan ile Beşiktaş'taki villada karşı karşıya geldi. İddiaya göre Sapan olay günü villayı satın almak üzere olay yerine gitmişti. İkili arasında bir müddet sonra tartışma başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Engin Musaoğlu

BELİNDEKİ SİLAHI İŞ İNSANINA DOĞRULTTU



İddiaya göre İbrahim Sapan, belindeki silahı çıkartıp Musaoğlu'na yöneltti. Bu sırada Musaoğlu'nun şoförü arayı girince kurşunun hedefi oldu. Sol bacağından yaralanan Kutlu Muhammet O. hastaneye kaldırılırken, avukat İbrahim Sapan, olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı akşam polise teslim olan avukat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir hafta boyunca cezaevinde kalan Sapan, tahliye edildi.

İbrahim Sapan

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ



Savcılık olayla ilgili çevredeki güvenlik görüntüleri incelendi. Görüntülerde, Sapan'ın kamera görüş açısına girdiği ve sağ elini beline doğru götürdüğü ve hemen sonrasında tabancayı çıkartarak dolduruş yaptığı, etrafta bulunan şahısların tabanca çıkarıldıktan sonra engel olarak araya girmeye çalıştıkları, İbrahim Sapan'ın belinden çıkardığı tabancayla bir el ateş etmesi sonucu Kutlu Muhammet Olatunji'nin sol bacağından yaralandığı tespit edildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İbrahim Sapan'ın, Musa Enginoğlu'na yönelik kasten öldürmeye teşebbüs ve şoförü Kutlu Muhammet'e yönelik silahla kasten yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Müebbet hapsi istenen Sapan, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Savunma ve Havacılık İhracatçılarının başkanı ünlü iş adamı Latif Aral Aliş de bir alışveriş merkezinde aracına çarpan sürücü avukat İbrahim Sapan ile tartışmış ve taraflar adliyelik olmuştu.