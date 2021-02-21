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1 Mart’ta il bazlı normalleşme başlıyor

ANKARA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 ABONE OL
1 Mart’ta il bazlı normalleşme başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinin, 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacağını bildirdi. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullandı.
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1 Mart’ta il bazlı normalleşme başlıyor
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