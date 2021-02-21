AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bayrak değişimi

2018 yılında AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevine seçilen Bayram Şenocak, 24 Şubat tarihinde yapılacak yeni kongrede görevi başka bir isme devredeceğini açıkladı. Bayram Şenocak'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bizim kongrelerimiz her zaman bir bayram havası, bir bayrak yarışıdır. 9 Şubat 2018 tarihinde Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandığım, 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresi'nde delegelerimizin teveccühü ile seçildiğim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimi 7. Olağan Kongremizde başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum.

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerimiz; 2023, 2053 ve 2071 ideallerimiz doğrultusunda her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar Liderimizin ve davamızın yanındayız.

İl Başkanlığı görevim boyunca, bizimle birlikte ter döken, emek veren, gecesini gündüzüne katan tüm kademelerimizdeki Teşkilat mensuplarımıza gayretlerinden ötürü yürekten teşekkür ediyorum.

Kutlu davaya hizmet yolunda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümeyi nasip eden Rabbime hamd-ü senalar olsun.

İlk günkü aşk, inanç ve heyecanla inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam!"