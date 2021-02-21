Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ın kabri başında Fatiha Suresi'ni okudu.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne getirildi.

Saraç'ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç burada taziyeleri kabul ederken, talebeleri cami avlusunda Kur'an-ı Kerim okudu.

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan törende konuştu | Video

BAŞKAN ERDOĞAN KUR'AN OKUDU



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Fatih Camii'nde Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ım cenaze namazına katıldı.

Başkan Erdoğan Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ın kabri başında Fatiha Suresi'ni okudu

Erdoğan Saraç'ın mezarı başında Fatiha Suresi'ni okudu.