Hadis alimi Saraç, hocasının vasiyeti ile uğurlanıyor

Türkiye'nin önde gelen hadis âlimlerinden Muhammed Emin Saraç, 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi verdiği Fatih Camisi'nden bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün vefat etmişti.Ömrünü hadis ilmine adayan Saraç'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilecek. Saraç'ın buraya defnedilme talebinin arkasında hocası Haydar Efendi'nin vasiyeti yatıyor. Haydar Efendi, kısa süren bir rahatsızlıktan sonra 1 Ağustos 1960'ta Fatih Çarşamba'daki evinde vefat etti. Fatih dersiâmlarından olduğu için Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilmek istendiyse de askerî yönetimce buna izin verilmedi. Cenaze namazı Yavuz Sultan Selim Camisi'nde vasiyeti uyarınca Mahmut Sami Efendi tarafından kıldırıldı ve Edirnekapı'da Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. 61 yıl sonra öğrencisi Saraç'ın cenazesinin, hocasının gerçekleştirilmeyen vasiyetinin yerine Fatih Camisi Haziresi'ne defnedileceği belirtildi. Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.