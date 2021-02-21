İletişim Başkanlığı'ndan terör destekçilerini rahatsız edecek PKK paylaşımı: Unutturmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmanın da aktarıldığı paylaşımda, "Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye'de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

TERÖR DESTEKÇİLERİNE UYARI

Paylaşımına "Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye'de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Birileri görmezlikten gelse de bebek katili "PKK'nın Katliamlarını" UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!" açıklamasını ekleyen Fahrettin Altun'un video başındaki notu ise terör saldırılarına karşı "Ama" ve "Fakat" ile başlayan cümleler kuranları, suskun kalarak destek olanlara dikkat çekti.

İşte o video;

Altun: "Bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız" | Video