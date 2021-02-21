İletişim Başkanlığı'ndan terör destekçilerini rahatsız edecek PKK paylaşımı: Unutturmayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun son olarak Gara bölgesinde rehin tuttuğu 13 savunmasız vatandaşımızı şehit eden eli kanlı terör örgütünün katliamlarına ilişkin "Unutmayacak ve unutturmayacağız" temalı bir video paylaştı. Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
"Bu video, terör örgütü elebaşına özgürlük sloganları atan, PKK'nın siyasi uzantılarını görmezden gelen, hain terör örgütünün adını anmayan, vicdanı kurumuş terör destekçilerini rahatsız edebilir." uyarısının yer aldığı videoda, katledilen sivillerin fotoğrafları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmanın da aktarıldığı paylaşımda, "Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye'de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.
TERÖR DESTEKÇİLERİNE UYARI
Paylaşımına "Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye'de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Birileri görmezlikten gelse de bebek katili "PKK'nın Katliamlarını" UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!" açıklamasını ekleyen Fahrettin Altun'un video başındaki notu ise terör saldırılarına karşı "Ama" ve "Fakat" ile başlayan cümleler kuranları, suskun kalarak destek olanlara dikkat çekti.
İşte o video;
Altun: "Bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız" | Video
Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye'de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 21, 2021
Birileri görmezlikten gelse de bebek katili "PKK'nın Katliamlarını" UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ! pic.twitter.com/eRu9MtAGJP