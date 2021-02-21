İlk karar Bartın’dan geldi

Bartın İl Pandemi Kurulu, 1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi ile 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlamanın kaldırılmasına karar verdi. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirilen Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kademeli normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı. Yapılan açıklamada "1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1, 2, 3, 4, 8, ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi ve salı günleri, ikinci gruplarda ise perşembe ve cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa ve sandalyeler kaldırılarak, öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşuluyla açılacak" denildi. Kentte kafe, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağı, açılacak ise hangi şartlarda açılacağı ise Sağlık Bakanlığı'nın iller bazında belirleyeceği 4 kademeli risk (düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller) sınıflandırmasından sonra değerlendirmeye alınacak.