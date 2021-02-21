İşte Gara’ya giden HDP’li vekil

A Haber canlı yayınında Salih Nayman moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, şunları söyledi:Anneler niye Diyarbakır HDP İl Binası'nın önünde oturuyor? Çocuklar oradan dağa gönderiliyor. 2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi, kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye'ye teslim oldu. 2017'nin başında sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine bir telefon numarası veriliyor. O da Siirt eski milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor. Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir.Kandil koridoru, Suriye kordioru, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır. Gara'nın ikinci önemli özelliği ise, PKK'nın tüm eğitim merkezli buradadır. Gara, savunulması çok kolay bir alandır. Gara'nın altında bir Lelikan suyu vardır. Bu suyun ötesi düzlüktür. Orada terörist olmaz. Bizim temel amacımız orada terör örgütünün yaşam alanlarını, lojistik alanlarını, eğitim alanlarını kaldırmak. Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmişsiniz demektir. TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmek.HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir. Ve zihnen kirletilmişlerdir. Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi. Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar.Gara'da biz PKK'nın kalbine girdik. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmektir. Gara'da düz alana inmemiz terör örgütünü panikletiyor. Gara'da daha işimiz bitmedi. Metina'da ve Hakurk'ta ne yaptıysak Gara'da da aynısını yapacağız.Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altında. Bunlar kafalarını dahi çıkaramıyorlar. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü. Türkiye'deki terörist sayısı yüzde 88 nasıl azaldı? Bu sayede. İçerideki terör olayları azalınca bu sefer sınırdan taciz ateşleri açmaya başlıyorlar. Terör saldırılarınını yüzde 55'i 60'ı tam anlamıyla sınır ötesinden tacizlerle gerçekleşiyor. Türkiye'nin bunu artık dışarıya doğru kontrol altına alması gerekiyor.Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana da 21 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar sadece 1 kişi örgüte katıldı. İkna ile beraber gelmelerini temin edebilmek için ailelere gidiyoruz, terör örgütüne katılım yüzde 91 azaldı.BENİM bir ahdim vardı. Eren'i şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çekin sayın Cumhurbaşkanımızı bu sistemin arkasından. Bakın bize bir adım attırırlar mı? Hayatta attırmazlar. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.