MHP Lideri Bahçeli: HDP, CHP’ye yuva yapmış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda CHP ve HDP'yi sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli şöyle dedi:Boğaziçi Üniversitesi'nde fitne sahne aldı. Zillet partileriyle terör elebaşları bu fitneyi körükledi. Huzurumuz kaçsın, birliğimiz kırılsın diye beklediler. PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleridir. Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş'ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis "Bak gördünüz mü, PKK'yı kınadı" diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar.CHP Genel Başkanı, PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmamış! Bu garip ve garabet beyana kanacak çocuk, gülecek karga bile bulunamaz. Kılıçdaroğlu, PKK'nın yayın organları tarafından hazırlanmış sözde haber jeneriklerinde bırakınız reklamı, yıldız gibi parlıyor. CHP Gara'da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK'yı lanetlemek yerine Türkiye'yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir tespit değil, isabetli bir teşhistir. Anlaşılan HDP, CHP'ye yuva yapmış, PKK'nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İP de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır.PKK'yı sözde kara gücü gibi kullanan, himayesinde tutan ABD'nin "eğer"li açıklamaları, teröristlere silah ve eğitim desteği vermesi iki ülke arasındaki nazik ilişkilere saplanmış zehirli bir mızrak gibidir. Son günlerde Demokrat Parti'ye yakınlığı ile bilinen, küresel bir düşünce kuruluşu olmayı amaçlayan Brooking Enstitüsü'nde peş peşe Türkiye-ABD ilişkilerini merkezine alan raporlar yayımlandı. Türkiye'nin Batı ile bağlarının yeniden kurulmasının yeni bir hükümete kalacağı iddiası seslendirilmiştir. Sözde siyasi mahkûmların serbest bırakılmasının, Türkiye-ABD ilişkilerinde iyileşme yaşanması için önşart olduğu vurgulanmıştır. Yani tehdit ve dayatma diz boyudur.Kemal Derviş, Brooking Enstitüsü'nde yöneticidir. Bu durum kuşku vericidir. CHP'nin Brooking Enstitüsü'yle irtibatı, Derviş- Kılıçdaroğlu bağlantıları, dahası CHP'nin ABD'nin yeni hükümetine düşünce kuruluşları vasıtasıyla muhbirlik yapıp yapmadığı milli vicdan tarafından sorgulanmaktadır.