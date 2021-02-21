Puanlama değişmedi HES kodu zorunlu

Bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular devam ediyor. Adaylar 2 Mart tarihine kladar başvurularını yapabilecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapamayan adaylar, 17-18 Mart'ta geç başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki başvuru sırasında adayların hangi noktalara dikkat etmesi gerekiyor? Sınav nasıl olacak? Puanlama nasıl yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 YKS ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte 2021 YKS ile ilgili tüm detaylar:Adaylar TC kimlik kartı ve e-Devlet şifresi ile başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden de sınav başvurularını yapabilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) güncel fotoğrafı olmayan adaylar, "Fotoğraf Bilgilerim" bölümündeki "TC kimlik kartı Fotoğrafımı Kullan" butonundan güncelleyebilecek. Fotoğraflı TC kimlik kartı olmayan adayların başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek.Başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gereken adaylar, AİS'teki "Profilim" alanında bulunan "HES Kodu Bilgilerim" sayfasına HES kodu bilgisini girecek. HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı günün ertesi gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor.Adaylar, seçtikleri oturumlara bağlı olarak sınav ücretini 2021 YKS Kılavuzu'nun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile 3 Mart'a kadar yatırabilecek. Geç başvuru günlerinde ise başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM'nin "https://odeme.osym. gov.tr" internet adresinden kredi kartı/ banka kartı ile sınav ücreti yatırılacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılamayacak.2021-Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların temel matematik testi veya Türkçe testinden en az 0.5 ham puan ile AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için de adayların ilgili testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almaları gerekiyor.2020-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların, ortaöğretim başarı puanlarına (OBP) ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.Engelli ve sağlık sorunu olan adayların "Engelli Salonları"nda sınava alınabilmeleri için bir üniversite veya devlet hastanesinden alacağı engelli sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporu ve çocuklar için özel gereksinim raporunun onaylı bir örneği, sağlık durumu, engel bilgi formu, sağlık veya engel durumlarını belirten dilekçeleri ile aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı'na ulaştırmaları gerekiyor.İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının bulunması gerekiyor. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı TC kimlik kartını edinmeleri gerekmektedir.