Son dakika: Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI TİHA hava savunması da yapabilecek

"HAVA SAVUNMASININ ÖNEMİNİ İFADE ETMEK YANLIŞ OLMAZ"

Hemen yanında hala çatışmaların eksik olmadığı ve ülkemize terörist girişlerinin en yoğun olduğu Irak, doğu sınırımızda ise yoğun biçimde silahlanmaya devam eden İran bulunuyor. Öte yandan kuzeydoğuda Azerbaycan-Ermenistan gerilimleri nedeniyle de hala sorunlar yaşıyoruz.

Özellikle sondaj faaliyetleri sebebiyle Doğu Akdeniz'de ve Ege'de sorunlar yaşanan, deniz yetki alanları ve hava sahası konusunda aramızda çıkar çatışmaları mevcut olan Yunanistan'ın olduğunu düşündüğümüzde hava sahamızı korumanın ne kadar büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek pek de yanlış olmaz.