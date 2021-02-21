Son dakika haberi: 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına saldırı

"BELLİ BİR İPUCU DA ELDE EDİLMİŞ DURUMDA"

Vali Süleyman Elban ise tahrip edilen mezarları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, olayın bildirilmesiyle polis ekiplerinin inceleme başlattığını aktardı.

Şüphelilerle ilgili işlemin en kısa sürede yapılacağını dile getiren Elban, şöyle devam etti:

"Mezarlıkta 2 şehit mezarımızla birlikte 79 mezar tahrip edilmiş. Gördüğümüz kadarıyla tekmeyle vurmak suretiyle tahrip edilmiş. Arkadaşlarımız gerekli delilleri topladılar. Görüntüler de incelenmeye başlandı. Belli bir ipucu da elde edilmiş durumda. Yapanlarla ilgili gerekli işlem en kısa zamanda başlatılacak. Üzgünüz. Bunu yapanların insan olduğunu düşünmek mümkün değil. Burada hem şehitlerimizin hem diğer ebediyete irtihal etmiş insanlarımızın mezarı tahrip edilmiş. Ailelerin duyguları incinmiş. İçinde şehitler olunca insanın üzüntüsü ve incinmişlik daha da artıyor. Bu menfur olayla ilgililer yakalandıktan sonra, gerekli işlemler yapılınca gerçek durum tam anlamıyla ortaya çıkacaktır."

Elban, bir gazetecinin "Herhangi bir terör bağlantısı var mı?" sorusu üzerine, "Hayır. 79 mezar içerisinde 2'si şehit mezarı, diğerleri sivil mezarlar." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da baba Ali Oruç ile telefonla görüşmesinde, emniyetin tüm birimlerinin seferber edildiğini ve bunu yapanların kısa sürede bulunacağını belirtti.

"BU ALÇAKLIĞI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise mezarlıkta baba Oruç ile görüşerek, olaydan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Olayı kınayan Ay, "15 Temmuz'un sembol isimlerinden Ahmet ve Mehmet şehitlerimizin mezarına yapılan bu alçaklığı asla kabul etmiyoruz. Bu olaya sebebiyet verenlerin bir an önce bulunması için emniyet güçleri çalışma başlattı. En kısa zamanda yargının önüne çıkmasında emniyet güçleri gerekeni yapacaktır." diye konuştu.

Olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimize ve sivil vatandaşlarımızın mezarlarına yapılan bu saldırı hem cezai anlamda bir suç teşkil ediyor hem de örf, adet ve inançlarımızda mezarlıkların korunması, saygıyla ve hürmetle mezarlıklara bakılması gerekiyor. Bu olaya sebebiyet veren hainlerin, alçakların bir an önce hukuk önüne çıkarılması için olayı sıkı sıkıya takip edeceğiz. Büyük üzüntü duyduk. Buranın korunması için gereken bütün hassasiyetler, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapılacaktır. Herkesin büyük hassasiyeti var. Bu şehitler Türkiye'nin şehitleri. Mezarlarına gözümüz gibi bakmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğunda."

- Şehit ikizlerin babası gözyaşları içerisinde konuştu

Baba Ali Oruç, yaklaşık 2 hafta önce ikizlerin mezarındaki bayrağa zarar verildiğini hatırlattı.

Gözyaşları içerisinde, bunu yapanların muhakkak cezasını çekeceğini belirten Oruç, şunları söyledi:

"Buradan vicdansızlara seslenmek istiyorum; hain, ne istedin benim bu evlatlarımdan? Ne kastın var bu çocuklara? Vatanı için canını seve seve veren çocuklardan ne istedin? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Vicdansız. Bu vatanı sevmiyorsan çek git. Biz seni istemiyoruz, çek git. Niye zarar veriyorsun bu kadar insana? Yazık, günah. Bu evlatlar Türkiye'ye mal olmuş. Allah'tan korkmaz mı insan? Vicdan merhamet... Şurada hiç mi korkun yoktu. Şehitlere nasıl uzandı elin. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada da, öbür tarafta da yer bulamaz. Yaptığının cezasını muhakkak çekecek."

Oruç, oğullarının mezar taşlarındaki fotoğraflarını okşayıp, "Beni affedin, sizleri koruyamadım." ifadesini kullandı.