Son dakika haberi: 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına saldırı

Son dakika... 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda, F-16'ların füzeli saldırısında şehit düşen ve merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedilen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezar taşlarının kırıldığını gören mezarlık görevlisi, durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp yere atıldığı ve mezarlıktaki 79 yakın mezar taşının daha kırıldığını belirledi.
Haberi alır almaz şehitliğe gelen şehitlerin babası Ali Oruç, mezar taşlarının kırıldığını görünce gözyaşı döktü. Şehit babası, adeta yıkıldı. "Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet'im, Mehmet'imi rahat bırakmıyor hainler. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Biz vatanı için canını seve seve vermeye hazır olan insanlarız. Şu hale bakın. Bu şehitlere yapılacak şey mi bu? Ne yaptı benim çocuklarım size?" diyerek gözyaşı döktü.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 15 gün önce de yine şehit ikizlerin mezarlarının bulunduğu yerdeki Türk bayrakları kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yırtılıp tahrip edilmişti.
AK PARTİ'Lİ ÇELİK: ADANA'DA MEZARLIĞA YAPILAN SALDIRIYI LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap verecekler" dedi.
"MEZARLARIMIZI TEKRAR ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şehitlerin babası Ali Oruç'u telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Olaya çok üzüldüklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Arkadaşlar bakıyor, detaylı bir şekilde soruşturuyorlar. Hepimiz çok üzüldük. Şehitlerimizle beraber başka mezarlara da tahribat yapmışlar. 79 mezar tahrip edilmiş. Bu alçaklar kimse buluruz, eninde sonunda. Ayrıntılı şekilde bakılıyor. Mezarlarımızı da tekrar eski haline getireceğiz. Yapacağımız iş, bu alçakları bulmak ve mezarları eski haline getirmek. Geçmiş olsun. Şehitlerimize onların vereceği zarar yok. Onların makamını Cenabıallah tayin ediyor. Hepimizin yüreğinde o alçaklar alçaklıklarıyla beraber kalırlar. Emniyet güçlerimiz onları bulur. Gereken yapılır. Adliye gereken cezayı verir. Allah rahmet eylesin şehitlerimize."
"BELLİ BİR İPUCU DA ELDE EDİLMİŞ DURUMDA"
Vali Süleyman Elban ise tahrip edilen mezarları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, olayın bildirilmesiyle polis ekiplerinin inceleme başlattığını aktardı.
Şüphelilerle ilgili işlemin en kısa sürede yapılacağını dile getiren Elban, şöyle devam etti:
"Mezarlıkta 2 şehit mezarımızla birlikte 79 mezar tahrip edilmiş. Gördüğümüz kadarıyla tekmeyle vurmak suretiyle tahrip edilmiş. Arkadaşlarımız gerekli delilleri topladılar. Görüntüler de incelenmeye başlandı. Belli bir ipucu da elde edilmiş durumda. Yapanlarla ilgili gerekli işlem en kısa zamanda başlatılacak. Üzgünüz. Bunu yapanların insan olduğunu düşünmek mümkün değil. Burada hem şehitlerimizin hem diğer ebediyete irtihal etmiş insanlarımızın mezarı tahrip edilmiş. Ailelerin duyguları incinmiş. İçinde şehitler olunca insanın üzüntüsü ve incinmişlik daha da artıyor. Bu menfur olayla ilgililer yakalandıktan sonra, gerekli işlemler yapılınca gerçek durum tam anlamıyla ortaya çıkacaktır."
Elban, bir gazetecinin "Herhangi bir terör bağlantısı var mı?" sorusu üzerine, "Hayır. 79 mezar içerisinde 2'si şehit mezarı, diğerleri sivil mezarlar." yanıtını verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da baba Ali Oruç ile telefonla görüşmesinde, emniyetin tüm birimlerinin seferber edildiğini ve bunu yapanların kısa sürede bulunacağını belirtti.
"BU ALÇAKLIĞI ASLA KABUL ETMİYORUZ"
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise mezarlıkta baba Oruç ile görüşerek, olaydan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.
Olayı kınayan Ay, "15 Temmuz'un sembol isimlerinden Ahmet ve Mehmet şehitlerimizin mezarına yapılan bu alçaklığı asla kabul etmiyoruz. Bu olaya sebebiyet verenlerin bir an önce bulunması için emniyet güçleri çalışma başlattı. En kısa zamanda yargının önüne çıkmasında emniyet güçleri gerekeni yapacaktır." diye konuştu.
Olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehitlerimize ve sivil vatandaşlarımızın mezarlarına yapılan bu saldırı hem cezai anlamda bir suç teşkil ediyor hem de örf, adet ve inançlarımızda mezarlıkların korunması, saygıyla ve hürmetle mezarlıklara bakılması gerekiyor. Bu olaya sebebiyet veren hainlerin, alçakların bir an önce hukuk önüne çıkarılması için olayı sıkı sıkıya takip edeceğiz. Büyük üzüntü duyduk. Buranın korunması için gereken bütün hassasiyetler, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapılacaktır. Herkesin büyük hassasiyeti var. Bu şehitler Türkiye'nin şehitleri. Mezarlarına gözümüz gibi bakmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğunda."
- Şehit ikizlerin babası gözyaşları içerisinde konuştu
Baba Ali Oruç, yaklaşık 2 hafta önce ikizlerin mezarındaki bayrağa zarar verildiğini hatırlattı.
Gözyaşları içerisinde, bunu yapanların muhakkak cezasını çekeceğini belirten Oruç, şunları söyledi:
"Buradan vicdansızlara seslenmek istiyorum; hain, ne istedin benim bu evlatlarımdan? Ne kastın var bu çocuklara? Vatanı için canını seve seve veren çocuklardan ne istedin? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Vicdansız. Bu vatanı sevmiyorsan çek git. Biz seni istemiyoruz, çek git. Niye zarar veriyorsun bu kadar insana? Yazık, günah. Bu evlatlar Türkiye'ye mal olmuş. Allah'tan korkmaz mı insan? Vicdan merhamet... Şurada hiç mi korkun yoktu. Şehitlere nasıl uzandı elin. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada da, öbür tarafta da yer bulamaz. Yaptığının cezasını muhakkak çekecek."
Oruç, oğullarının mezar taşlarındaki fotoğraflarını okşayıp, "Beni affedin, sizleri koruyamadım." ifadesini kullandı.