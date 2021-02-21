SON DAKİKA: 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum...

Son dakika haberleri: 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.
21 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.
DÜNKÜ VERİLER
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 80 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 857 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 80 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 983'e yükseldi. Toplamda 32 milyon 217 bin 77 test yapıldı. Bugün yapılan 118 bin 911 testten, 7 bin 857 yeni vaka sayısı, 635 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 631 bin 876 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 210 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 518 bin 758'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 180 olduğu açıklandı.