SON DAKİKA: 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 80 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 857 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 80 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 983'e yükseldi. Toplamda 32 milyon 217 bin 77 test yapıldı. Bugün yapılan 118 bin 911 testten, 7 bin 857 yeni vaka sayısı, 635 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 631 bin 876 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 210 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 518 bin 758'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 180 olduğu açıklandı.